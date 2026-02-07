Οι «μπλε φάκελοι» του υπουργείου Οικονομικών: 6 ιδιωτικοποιήσεις και 5 τομές στη φορολογία στο επίκεντρο για το 2026

Υπερταμείο: Επιτάχυνση αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας

Με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που συνδυάζει επιταχυνόμενεςκαι ριζική αναδιοργάνωση τουξεκινά για την ελληνική οικονομία το 2026.Στον «μπλε φάκελο» -ως είθισται πλέον να λέγεται- με τις προτεραιότητες τουγια τη νέα χρονιά, περιλαμβάνονται δράσεις που στόχο έχουν να δημιουργήσουν ένα νέο περιβάλλον στην οικονομία, το οποίο θα συνδυάζει την αποδοτικότητα του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις, με την αποτελεσματικότητα του κράτους για πιο δίκαιη συλλογή και κατανομή των φόρων.Σύμφωνα με τοτο 2026 αναμένεται να αποτελέσει έτος - σταθμό για τον μετασχηματισμό τηςσε δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο ("Sovereign Wealth Fund") στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας (με αξία χαρτοφυλακίου άνω των 5,5 δισ. ευρώ), μέσω επενδύσεων, αναδιάρθρωσης θυγατρικών και βιώσιμης ανάπτυξης.Προβλέπεται υλοποίηση επενδύσεων μέσω τουεπιτάχυνση του μετασχηματισμού των θυγατρικών εταιρειών, αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων και δημοπράτηση νέων έργων στρατηγικής σημασίας.Στο πεδίο των συμβάσεων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης τηςστο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο το 2025, προκρίνονται έξι δράσεις:1. εκκίνηση διαδικασίας αξιοποίησης για τα πρώτα 1.000 από τα συνολικά 36.000 ακίνητα της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)2. η οριστική κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας3. κατακύρωση Διαγωνισμού για τους Λιμένες Κρουαζιέρας Καβάλας και Κατάκολου4. υπογραφή σύμβασης για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου5. καταβολή τιμήματος και έναρξη παραχώρησης για τις Μαρίνες Αργοστολίου και Πύλου6. είσοδος στρατηγικού επενδυτή στην Ελληνικές Αλυκές ΑΕ