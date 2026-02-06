Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανεβάζουν ταχύτητα οι πωλητές, απειλείται το θετικό πρόσημο της εβδομάδας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών Γενικός Δείκτης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανεβάζουν ταχύτητα οι πωλητές, απειλείται το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

Ισχυρές ρευστοποιήσεις στη Metlen μετά την επικαιροποίηση των προβλέψεων για το 2025 - Πιέσεις στις τράπεζες με τους επενδυτές να αποτιμούν την απόφαση για τον νόμο Κατσέλη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανεβάζουν ταχύτητα οι πωλητές, απειλείται το θετικό πρόσημο της εβδομάδας
Αριστοτέλης Παππάς
UPD:
Σε πτωτική τροχιά παραμένει το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, σε συντονισμό με τις πιέσεις που δέχονται οι διεθνείς αγορές λόγω των έντονων τεχνολογικών ρευστοποιήσεων. Οι τράπεζες ηγούνται και των σημερινών απωλειών, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τον αντίκτυπο από την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Αθρόες ρευστοποιήσεις στη Metlen η οποία διολισθαίνει -11% στα 39,5 ευρώ, καθώς η διοίκηση ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος EBITDA για το 2025 και ότι θα διαμορφωθεί κατά περίπου 25% χαμηλότερα.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (6/2), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -2,12% και διαπραγματεύεται στις 2.316,35 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.315,13 (χαμηλό ημέρας) και των 2.368,75 μονάδων (υψηλό ημέρας). Οι πωλητές ανεβάζουν ταχύτητα όσο περνά η ώρα, με αποτέλεσμα να απειλείται πλέον το θετικό πρόσημο σε εβδομαδιαία βάση.

