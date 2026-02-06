Σαουδάραβας σκιέρ! Η ιστορία του αθλητή που κλέβει τις εντυπώσεις στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Ο Φαϊκ Αμπντί αποτελεί έμπνευση στη χώρα του για τη δημιουργία υπερσύγχρονου χιονοδρομικού κέντρου
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν συνδεθεί με πολλές παράξενες αθλητικές ιστορίες. Μια από τις κορυφαίες, η συμμετοχή μιας ομάδα της εξωτικής Τζαμάικα στο άθλημα του αγωνιστικού ελκήθρου Bobsleigh, έγινε μέχρι και κινηματογραφική ταινία. Το πλαίσιο, όμως, έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια: Η ΔΟΕ όχι μόνο επιτρέπει, αλλά και ενθαρρύνει κιόλας την συμμετοχή των λεγόμενων «τροπικών κρατών» στους αγώνες. Των κρατών, δηλαδή, που δεν έχουν καιρικές συνθήκες τέτοιες για να εξασκήσουν τα χειμερινά σπορ.
Στις τελευταίες διοργανώσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έχουν συμμετάσχει αθλητές από αρκετές τέτοιες χώρες, από την Ταϊλάνδη και την Κένυα μέχρι τη Γκάνα και την Παραγουάη. Οι αθλητές αυτοί, βέβαια, είναι τόσο χαμηλού επιπέδου που προσκαλούνται στους αγώνες έξω από τα αγωνιστικά όρια πρόκρισης, μόνο και μόνο για να ενισχυθεί το παγκόσμιο προφίλ της διοργάνωσης.
