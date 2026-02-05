Βαριές απώλειες στη Wall Street: Τριήμερο σφυροκόπημα έριξε τον S&P 500 στο κόκκινο για το 2026

«Τα τελευταία δεδομένα για την αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δεν λειτουργεί πλήρως, κάτι που αποτελεί κίνδυνο που η Fed και οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη, εάν συνεχιστεί η επιδείνωση», υποστήριξε ο Μπρετ Κενγουέλ από την eToro, εκτιμώντας ότι η μεταβλητότητα στην αγορά πιθανότατα θα συνεχιστεί.Σε επίπεδο μετοχών, στις μεγάλες χαμένες της ημέρας ήταν τεχνολογικοί τίτλοι όπως η Alphabet (μητρική της Google), η Microsoft και η Tesla.Η Uber συνέχισε επίσης την καθοδική της πορεία, χάνοντας περίπου -3% αφού δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ η Estee Lauder υποχώρησε σημαντικά λόγω του αδύναμου guidance που εξέδωσε.Σημαντικές απώλειες παρουσίασαν ακόμη οι μετοχές εταιρειών του κλάδου των crypto, όπως η Coinbase, ακολουθώντας τη ραγδαία διόρθωση των τιμών των κρυπτονομισμάτων.Τα αρχικά τους κέρδη απώλεσαν τελικά η Super Micro Computer, παρά τα ισχυρά κέρδη που ανακοίνωσε, όπως και η Eli Lilly, που κράτησε «ζωντανό» τον Dow στη χθεσινή συνεδρίαση. Η φαρμακευτική που κέρδισε ψήφο εμπιστοσύνης με αναβάθμιση της τιμής-στόχου από την Wells Fargo έχασε τελικά το μεγαλύτερο μέρος των ισχυρών κερδών που είχε αποκομίσει την Τετάρτη.