Βαριές απώλειες στη Wall Street: Τριήμερο σφυροκόπημα έριξε τον S&P 500 στο κόκκινο για το 2026
Απώλειες άνω του 1% σε όλους τους δείκτες - Η μεγαλύτερη τριήμερη πτώση για τον Nasdaq από τον περσινό Απρίλιο - Το sell-off διευρύνθηκε πλέον σε όλους τους κλάδους - Εκτινάχθηκε πάνω από το όριο των 20 μονάδων ο δείκτης φόβου
Ένα ακόμη κύμα εντατικών πωλήσεων έπληξε τις τεχνολογικές μετοχές και δη, τις εταιρείες λογισμικού της Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης, με τα αδύναμα δεδομένα για την αγορά εργασίας να επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα.
Έτσι, η αγορά συνέχισε την καθοδική της πορεία από τα σχεδόν ιστορικά υψηλά της με τον Dow Jones να υποχωρεί κατά 1,20% στις 48.908 μονάδες, τον S&P 500 να καταγράφει απώλειες 1,23% στις 6.798 μονάδες και τον Nasdaq να κάνει νέα βουτιά ύψους 1,59% στις 22.540 μονάδες.
Με την επίδοση αυτή, ο S&P 500 κατρακύλησε σε αρνητικό έδαφος για το 2026, ενώ αντιστοίχως ο τεχνολογικός δείκτης κατέγραψε την χειρότερη τριήμερη πτώση του από τον περσινό Απρίλιο και την τότε ανακοίνωση των ανταποδοτικών δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ειδικά ο Nasdaq 100 έχει δει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια να… εξαϋλώνονται από την αγορά του.
O λεγόμενος δείκτης φόβου VΙΧ ανέβηκε 15,50% περνώντας το όριο ασφαλείας των 20 μονάδων, στις 21,49.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,2% και του 2ετούς στο 3,47%, ήτοι στο χαμηλότερο σημείο εδώ και περίπου ένα μήνα.
Η πρόσφατη πτώση σε όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συμπίπτει με τις ανησυχίες για το αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνολογία θα αποδώσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αντίδραση στα αποτελέσματα της Alphabet, που είδε τις μετοχές της να πέφτουν 1,5% αφού ανακοίνωσε ένα επιθετικό σχέδιο δαπανών, παρά την υπέρβαση των εκτιμήσεων εσόδων. Επόμενος… σταθμός για τον κλάδο θα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα της Amazon, που θα δημοσιευτούν μετά το πέρας της συνεδρίασης.
Οι μετοχές λογισμικού και κατασκευαστών μικροτσίπ έχουν δεχτεί ιδιαίτερα σφοδρές πιέσεις τις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι τα νέα εργαλεία κωδικοποίησης, περιλαμβανομένων αυτών που κυκλοφόρησε η ομάδα τεχνητής νοημοσύνης Anthropic την περασμένη εβδομάδα, θα ανατρέψουν το τοπίο σε τομείς όπως η νομική, η εκδοτική βιομηχανία και η διαφήμιση.
Ωστόσο, ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης ήταν ότι οι απώλειες διευρύνθηκαν πλέον και σε τομείς ανάπτυξης, με εννέα από τους έντεκα κύριους τομείς του S&P 500 να υποχωρούν. Πάνω από 300 μετοχές του δείκτη κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος.
«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για τους επενδυτές που είχαν εκτεθεί σε μέρη της αγοράς που οδήγησαν την άνοδο», εξήγησε η Μόνα Μαχαγιάν από την Edward Jones. «Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη έρχονται στο μυαλό, αλλά πιο πρόσφατα είδαμε επίσης τις πωλήσεις στον χρυσό και τα πολύτιμα μέταλλα, καθώς και στο Bitcoin και τον ευρύτερο κλάδο των κρυπτονομισμάτων».
Πραγματικά, η τιμή spot του χρυσού έχασε πάνω από 2%, ενώ η τιμή του Bitcoin κατακρημνίστηκε με διαδοχικά χαμηλά μέσα στη μέρα. Κοντά στο κλείσιμο της Wall Street είχε χάσει και το όριο των 64.000 δολαρίων, στα 63.638.
Οι εκτιμήσεις για την ανθεκτικότητα της αμερικανικής οικονομίας τροφοδότησαν τα πρόσφατα κέρδη σε εταιρείες που αναμένονται να ωφεληθούν από τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης, αλλά τα τελευταία δεδομένα υπογραμμίζουν την εύθραυστη κατάσταση της αγοράς εργασίας.
Οι θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν απροσδόκητα τον Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020 και οι απολύσεις αυξήθηκαν. Σύμφωνα με έκθεση της συμβουλευτικής στον κλάδο εργασίας Challenger, Gray & Christmas, οι αμερικανικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων για Ιανουάριο από την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης το 2009, ήτοι στις 108.435, ενώ και οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο την τελευταία εβδομάδα.
Θυμίζουμε πως η ανακοίνωση των επίσημων κυβερνητικών στοιχείων για την αγορά εργασίας (Jobs Report) αναβλήθηκαν προσωρινά λόγω του shutdown, που έληξε ευτυχώς χθες, και θα δοθούν στη δημοσιότητα την ερχόμενη Τετάρτη, 11/2. Για την ερχόμενη εβδομάδα μετατέθηκε και η ανακοίνωση των στοιχείων για τα εισοδήματα και τον πληθωρισμό.
«Τα τελευταία δεδομένα για την αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δεν λειτουργεί πλήρως, κάτι που αποτελεί κίνδυνο που η Fed και οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη, εάν συνεχιστεί η επιδείνωση», υποστήριξε ο Μπρετ Κενγουέλ από την eToro, εκτιμώντας ότι η μεταβλητότητα στην αγορά πιθανότατα θα συνεχιστεί.
Σε επίπεδο μετοχών, στις μεγάλες χαμένες της ημέρας ήταν τεχνολογικοί τίτλοι όπως η Alphabet (μητρική της Google), η Microsoft και η Tesla.
Η Uber συνέχισε επίσης την καθοδική της πορεία, χάνοντας περίπου -3% αφού δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες των αναλυτών, ενώ η Estee Lauder υποχώρησε σημαντικά λόγω του αδύναμου guidance που εξέδωσε.
Σημαντικές απώλειες παρουσίασαν ακόμη οι μετοχές εταιρειών του κλάδου των crypto, όπως η Coinbase, ακολουθώντας τη ραγδαία διόρθωση των τιμών των κρυπτονομισμάτων.
Τα αρχικά τους κέρδη απώλεσαν τελικά η Super Micro Computer, παρά τα ισχυρά κέρδη που ανακοίνωσε, όπως και η Eli Lilly, που κράτησε «ζωντανό» τον Dow στη χθεσινή συνεδρίαση. Η φαρμακευτική που κέρδισε ψήφο εμπιστοσύνης με αναβάθμιση της τιμής-στόχου από την Wells Fargo έχασε τελικά το μεγαλύτερο μέρος των ισχυρών κερδών που είχε αποκομίσει την Τετάρτη.
