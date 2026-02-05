Τι σπίτι αγοράζετε τώρα με 250.000 ευρώ
Η αύξηση των τιμών των κατοικιών τα τελευταία χρόνια μικραίνει και τα σπίτια που αγοράζονται σήμερα
Ίδιο budget αλλά μικρότερα και παλιότερα σπίτια. Η αύξηση των τιμών των κατοικιών τα τελευταία χρόνια μικραίνει και τα σπίτια που αγοράζονται τώρα με τα νούμερα να αποτυπώνουν πόσο έχει αλλάξει η αγορά μέσα σε μία διετία.
Σε σχέση με το 2023, αν κάποιος διέθετε τότε και τώρα ένα κεφάλαιο 250.000 ευρώ το σπίτι που θα αγόραζε σήμερα θα ήταν μικρότερο κατά 6,9 τετραγωνικά μέτρα, κατά μέσο όρο, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αγγελιών πανελλαδικά. Από τα 109,7 τ.μ. του 2023 η επιφάνεια των τ.μ. έχει μεταβληθεί σήμερα στα 102,8 τ.μ. με την εικόνα φυσικά να αλλάζει ανάλογα με την περιοχή.
Τα στοιχεία προκύπτουν με βάση τις αγγελίες που έχει επεξεργαστεί η εταιρεία αναλύσεων δεδομένων ReDataset του ομίλου Resolute Cepal Greece, από αγγελίες κατοικιών με τιμή από 500 ευρώ/ τ.μ. έως 9.000 ευρώ ανά τ.μ. πανελλαδικά με ζητούμενες τιμές από 230.000 έως 270.000 ευρώ και έτος κατασκευής από το 1950 μέχρι σήμερα.
