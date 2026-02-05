Τέλος το «κυνηγητό» εγγράφων: Δηλώσεις αντί για πιστοποιητικά στο Δημόσιο
Τέλος το «κυνηγητό» εγγράφων: Δηλώσεις αντί για πιστοποιητικά στο Δημόσιο
Πώς βγαίνουν άμεσα άδειες και παροχές και πότε γίνεται ο έλεγχος -Πρώτα η απόφαση, μετά ο έλεγχος και online παρακολούθηση κάθε υπόθεσης
Άδειες, παροχές και πιστοποιητικά χωρίς ουρές, τηλεφωνήματα και φακέλους με χαρτιά φέρνει η νέα παρέμβαση στη Δημόσια Διοίκηση, που επιτρέπει την αντικατάσταση περίπου 30 συχνά ζητούμενων δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση.
Η διοίκηση προχωρά άμεσα και ο έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, βάζοντας τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία πολιτών και υπηρεσιών.
Η ρύθμιση που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη αλλάζει τη φιλοσοφία των διοικητικών διαδικασιών, καθώς καθιερώνει ως κανόνα ότι μια υπόθεση δεν «κολλάει» επειδή το ίδιο το Δημόσιο δεν μπορεί να αντλήσει άμεσα ένα πιστοποιητικό.
Ο πολίτης συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση σε υπόδειγμα που του χορηγεί η διοίκηση, έντυπα ή ψηφιακά, και από τη στιγμή της υποβολής της η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει άμεσα τη διοικητική πράξη, τη βεβαίωση, την άδεια ή το πιστοποιητικό.
Η διαδικασία αφορά δικαιολογητικά που σήμερα δεν αντλούνται ή αντλούνται ελλιπώς μέσω διαλειτουργικότητας και ζητούνται συχνά, όπως ληξιαρχικές πράξεις γάμου ή θανάτου, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικά ιθαγένειας, τίτλοι σπουδών και πτυχία, καθώς και διάφορα κτηματολογικά και περιουσιακά πιστοποιητικά που απαιτούνται για επιδοτήσεις, μεταβιβάσεις, προγράμματα κατοικίας ή άλλες διοικητικές πράξεις. Καλύπτονται επίσης περιπτώσεις όπου στοιχεία γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης δεν αντλούνται σωστά ή πλήρως από τα ψηφιακά μητρώα, καθώς και δικαιολογητικά ειδικής προσωπικής κατάστασης.
Ο έλεγχος της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων δεν καταργείται, αλλά μεταφέρεται χρονικά. Η διοίκηση υποχρεούται να προχωρήσει σε εκ των υστέρων και αυτεπάγγελτο έλεγχο, αναζητώντας τα απαιτούμενα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ρητά προβλέπεται ότι υπεύθυνες δηλώσεις που είναι προδήλως αβάσιμες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται επιτόπου από την υπηρεσία.
Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να γνωρίζει αν ο φάκελος έχει κατατεθεί πλήρης, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, ποια υπηρεσία ή ποιος υπάλληλος τον χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης, χωρίς τηλεφωνήματα, email ή φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.
Για ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις προβλέπονται αυξημένες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, με πρόστιμα και ποινές που συνδέονται με το παράνομο όφελος που επιχειρεί να αποκομίσει ο δηλών. Όσοι έχουν καταδικαστεί για ψευδή δήλωση χάνουν το δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης διευκόλυνσης, με τον σχετικό έλεγχο να γίνεται μέσω διασύνδεσης της διοίκησης με το Ποινικό Μητρώο και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
Η παρέμβαση έχει μεταβατικό χαρακτήρα και θα ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Μέχρι τότε, αλλάζει η σειρά των πραγμάτων: πρώτα προχωρά η υπόθεση του πολίτη και μετά γίνεται ο έλεγχος, με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη εξυπηρέτηση.
Η διοίκηση προχωρά άμεσα και ο έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, βάζοντας τέλος σε μια χρόνια ταλαιπωρία πολιτών και υπηρεσιών.
Η ρύθμιση που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη αλλάζει τη φιλοσοφία των διοικητικών διαδικασιών, καθώς καθιερώνει ως κανόνα ότι μια υπόθεση δεν «κολλάει» επειδή το ίδιο το Δημόσιο δεν μπορεί να αντλήσει άμεσα ένα πιστοποιητικό.
Ο πολίτης συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση σε υπόδειγμα που του χορηγεί η διοίκηση, έντυπα ή ψηφιακά, και από τη στιγμή της υποβολής της η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει άμεσα τη διοικητική πράξη, τη βεβαίωση, την άδεια ή το πιστοποιητικό.
Η διαδικασία αφορά δικαιολογητικά που σήμερα δεν αντλούνται ή αντλούνται ελλιπώς μέσω διαλειτουργικότητας και ζητούνται συχνά, όπως ληξιαρχικές πράξεις γάμου ή θανάτου, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικά ιθαγένειας, τίτλοι σπουδών και πτυχία, καθώς και διάφορα κτηματολογικά και περιουσιακά πιστοποιητικά που απαιτούνται για επιδοτήσεις, μεταβιβάσεις, προγράμματα κατοικίας ή άλλες διοικητικές πράξεις. Καλύπτονται επίσης περιπτώσεις όπου στοιχεία γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης δεν αντλούνται σωστά ή πλήρως από τα ψηφιακά μητρώα, καθώς και δικαιολογητικά ειδικής προσωπικής κατάστασης.
Ο έλεγχος της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων δεν καταργείται, αλλά μεταφέρεται χρονικά. Η διοίκηση υποχρεούται να προχωρήσει σε εκ των υστέρων και αυτεπάγγελτο έλεγχο, αναζητώντας τα απαιτούμενα στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ρητά προβλέπεται ότι υπεύθυνες δηλώσεις που είναι προδήλως αβάσιμες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται επιτόπου από την υπηρεσία.
Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να γνωρίζει αν ο φάκελος έχει κατατεθεί πλήρης, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, ποια υπηρεσία ή ποιος υπάλληλος τον χειρίζεται και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης, χωρίς τηλεφωνήματα, email ή φυσική παρουσία στις υπηρεσίες.
Κυρώσεις για ψευδείς δηλώσειςΤο νέο πλαίσιο συνοδεύεται από αυστηρές δικλίδες ασφαλείας.
Για ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις προβλέπονται αυξημένες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, με πρόστιμα και ποινές που συνδέονται με το παράνομο όφελος που επιχειρεί να αποκομίσει ο δηλών. Όσοι έχουν καταδικαστεί για ψευδή δήλωση χάνουν το δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης διευκόλυνσης, με τον σχετικό έλεγχο να γίνεται μέσω διασύνδεσης της διοίκησης με το Ποινικό Μητρώο και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.
Η παρέμβαση έχει μεταβατικό χαρακτήρα και θα ισχύει μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου. Μέχρι τότε, αλλάζει η σειρά των πραγμάτων: πρώτα προχωρά η υπόθεση του πολίτη και μετά γίνεται ο έλεγχος, με στόχο λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και ταχύτερη εξυπηρέτηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα