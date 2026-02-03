Έσπασε το «φράγμα» των 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, ένα χρόνο νωρίτερα
Επιπλέον 280.000 εργαζόμενοι σε σχέση με το 2024 ανέβηκαν πάνω από τα 1.000 ευρώ - Μεγάλη μετακίνηση εργαζόμενων προς καλύτερους μισθούς και συρρίκνωση των κλιμακίων των χαμηλόμισθων δείχνει η ΕΡΓΑΝΗ
Πάνω από το «φράγμα» των 1.500 ευρώ «σκαρφάλωσε» το 2025 ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, έναν χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η κυβέρνηση, ως αποτέλεσμα μίας μεγάλης και ευρείας μετακίνησης εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων προς καλύτερα μισθολογικά κλιμάκια.
Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μισθός για πλήρες ωράριο στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε το περασμένο έτος στα 1.516 ευρώ, έναντι 1.478 ευρώ το 2024, ενώ το μερίδιο της πλήρους απασχόλησης ανήλθε στο 78,5%, υψηλότερο κατά 2,1 μονάδες.
Παράλληλα, από την ανάλυση των δεδομένων μισθολογικής διαστρωμάτωσης γίνεται σαφές πως 280.000 εργαζόμενοι μετακινήθηκαν το 2025 σε μισθολογικά κλιμάκια άνω των 1.000 ευρώ σε σύγκριση με το 2024, σε μία ξεκάθαρη ένδειξη της ευρείας και συνεχιζόμενης βελτίωσης των εισοδημάτων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν απτά οφέλη τα οποία κατανέμονται σε μεγάλο τμήμα των μισθωτών, και δεν πρόκειται για μία στατιστική στρέβλωση που θα μπορούσε να προκύψει μόνο από αυξήσεις στα υψηλότερα κλιμάκια.
Συγκεκριμένα, η έκθεση της «ΕΡΓΑΝΗΣ» δείχνει πως σχεδόν δύο στους τρεις ιδιωτικούς υπαλλήλους (63,5%), δηλαδή 1,56 εκατομμύρια άτομα, αμείβονται πλέον με περισσότερα από 1.000 ευρώ ανά μήνα, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό το 2019 ήταν 36,3% και αναλογούσε σε μόλις 720.000 μισθωτούς.
Αυτό σημαίνει πως σε διάστημα μόλις έξι ετών οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με μισθό άνω των 1.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 842.000, ήτοι υπερδιπλασιάστηκαν, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, οι οποίες περιόρισαν δραστικά την οικονομική δραστηριότητα επί περίπου δύο χρόνια.
