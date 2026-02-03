Έσπασε το «φράγμα» των 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, ένα χρόνο νωρίτερα

Επιπλέον 280.000 εργαζόμενοι σε σχέση με το 2024 ανέβηκαν πάνω από τα 1.000 ευρώ - Μεγάλη μετακίνηση εργαζόμενων προς καλύτερους μισθούς και συρρίκνωση των κλιμακίων των χαμηλόμισθων δείχνει η ΕΡΓΑΝΗ