Είναι τα 80 τα νέα 60; Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αλλάζει την κοινωνία
Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται η ηλικία παύει να λειτουργεί ως όριο, με τα 80 να μοιάζουν πλέον περισσότερο με τα 60
Στα 80 τους, πολλοί άνθρωποι πλέον ξεκινάνε επιχειρήσεις, υποβάλλουν υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα, μαθαίνουν νέες γλώσσες ή απλά αρνούνται να περάσουν αθόρυβα στο παρασκήνιο. Αυτό θα φαινόταν απίθανο πριν από μια γενιά, όταν τα 60 σηματοδοτούσαν την αρχή της αποχώρησης -από την εργασία, τις φιλοδοξίες και τη δημόσια ζωή. Σήμερα ωστόσο, η ηλικία χάνει τη σταθερή της έννοια. Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και, κυρίως, η διάρκεια της υγείας ακολουθεί, τα όρια τού ποιον θεωρούμε «ηλικιωμένο» επαναπροσδιορίζονται.
«Όχι μόνο έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο η διάρκεια ζωής, αλλά έχει αυξηθεί και η διάρκεια της υγείας», λέει η Olivia I. Okereke, M.D., αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και αναπληρώτρια καθηγήτρια επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ. «Ως αποτέλεσμα, περισσότεροι ηλικιωμένοι από ποτέ φαίνεται να ζουν υγιεινή ζωή, ασχολούμενοι με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της επιστήμης, της πολιτικής και της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής». Αυτή η διπλή επέκταση -των ετών που ζούμε και των ετών που ζούμε με καλή υγεία- αναδιαμορφώνει ουσιαστικά τις κοινωνίες. Σε πολλές λοιπόν ανεπτυγμένες χώρες, οι άνθρωποι στα τέλη της δεκαετίας των 60, των 70 και ακόμη και των 80 είναι πιο υγιείς, πιο μορφωμένοι και πιο κοινωνικά ενεργοί από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά στην ίδια ηλικία. Τα γνωστά σημάδια της γήρανσης -αδυναμία, παραίτηση, προβλήματα υγείας- αναβάλλονται, θολώνονται ή εγκαταλείπονται εντελώς.
