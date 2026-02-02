Ανακαίνιση με δόσεις: Η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού και η εξόφληση τμηματικά στους λογαριασμούς ρεύματος
Ανακαίνιση με δόσεις: Η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού και η εξόφληση τμηματικά στους λογαριασμούς ρεύματος
Το On-Bill Financing φέρνει ενεργειακές αναβαθμίσεις χωρίς προκαταβολή, με αποπληρωμή μέσω λογαριασμών ρεύματος, φιλοδοξώντας να επιταχύνει την ανακαίνιση κτηρίων και να μειώσει το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να πατήσει το «κουμπί» για μια νέα γενιά ενεργειακών αναβαθμίσεων, εισάγοντας ένα εργαλείο που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενεργοποιείται το μοντέλο On-Bill Financing, ανοίγοντας τον δρόμο για χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς προκαταβολή και χωρίς επιβάρυνση των πιστωτικών ορίων των νοικοκυριών. Η αποπληρωμή; Κυριολεκτικά και μεταφορικά, θα ενσωματώνεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.
Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό σχήμα που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη και έρχεται να απαντήσει στο βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα σπίτια: το υψηλό αρχικό κόστος. Από ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές και αντλίες θερμότητας έως κουφώματα και συστήματα θέρμανσης και ψύξης, η δαπάνη καλύπτεται από τον πάροχο ενέργειας και αποπληρώνεται σταδιακά μέσω των λογαριασμών. Με απλά λόγια, η αναβάθμιση γίνεται άμεσα και το κόστος κατανέμεται στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό σχήμα που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη και έρχεται να απαντήσει στο βασικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα σπίτια: το υψηλό αρχικό κόστος. Από ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές και αντλίες θερμότητας έως κουφώματα και συστήματα θέρμανσης και ψύξης, η δαπάνη καλύπτεται από τον πάροχο ενέργειας και αποπληρώνεται σταδιακά μέσω των λογαριασμών. Με απλά λόγια, η αναβάθμιση γίνεται άμεσα και το κόστος κατανέμεται στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα