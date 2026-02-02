Ανακαίνιση με δόσεις: Η ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού και η εξόφληση τμηματικά στους λογαριασμούς ρεύματος

Το On-Bill Financing φέρνει ενεργειακές αναβαθμίσεις χωρίς προκαταβολή, με αποπληρωμή μέσω λογαριασμών ρεύματος, φιλοδοξώντας να επιταχύνει την ανακαίνιση κτηρίων και να μειώσει το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών