Μπριζίτ Μπαρντό: Ετσι δημιούργησε στυλ και απελευθέρωσε μια ολόκληρη εποχή
Μπριζίτ Μπαρντό: Ετσι δημιούργησε στυλ και απελευθέρωσε μια ολόκληρη εποχή
Η Γαλλίδα ηθοποιός διαμόρφωσε ένα στιλ που εξέφραζε χαλαρότητα, φυσικότητα και ρήξη με τις ενδυματολογικές συμβάσεις της μεταπολεμικής Ευρώπης. Το αποτύπωμά της στη μόδα της δεκαετίας του 1960 παραμένει σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα
Πολύ πριν ο όρος «γαλλικό στυλ» κατακλύσει ψηφιακούς οδηγούς αγορών και ψηφιακές πλατφόρμες αισθητικής έμπνευσης, η ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό είχε ήδη διαμορφώσει το πρότυπο μιας εικόνας που έμοιαζε φρέσκια, απελευθερωμένη και βαθιά ανατρεπτική.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα