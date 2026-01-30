LIVE UPDATE
O μαθηματικός που δίδασκε στην Αφρική και έγινε συνιδρυτής του Netflix
O μαθηματικός που δίδασκε στην Αφρική και έγινε συνιδρυτής του Netflix
Δεν ξεκίνησε από ένα γκαράζ γεμάτο υπολογιστές, ούτε από κάποιο φοιτητικό υπνοδωμάτιο με πολλές καινοτόμες ιδέες. Η εκκίνησή του έγινε από μια ταπεινή τάξη μαθηματικών και μια εμπειρία ζωής στην Αφρική
Γεννημένος το 1960 στη Βοστώνη, ο Hastings μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η εκπαίδευση και η δημόσια προσφορά θεωρούνταν αυτονόητες αξίες. Ο πατέρας του ήταν νομικός στο Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ και η μητέρα του εργαζόταν σε κοινωνικές υπηρεσίες, παρ’ ότι από παραδοσιακή αριστοκρατική οικογένεια. Υπήρχε κάποια οικονομική άνεση, αλλά όχι πλούτος. Έκανε τις σπουδές του στα μαθηματικά όχι σε κάποιο λαμπερό κολέγιο, αλλά στο Bowdoin College. Από την επιστήμη του έμαθε πολλά. «Τα μαθηματικά σε μαθαίνουν να κάνεις λάθος ξανά και ξανά, μέχρι να βρεις τη λύση», είναι μια από τις αγαπημένες του φράσεις.
Μετά το πτυχίο, αντί να κυνηγήσει άμεσα καριέρα, εντάχθηκε στο Peace Corps. Η αποστολή του τον οδήγησε στη Σουαζιλάνδη (σημερινό Εσουατίνι), όπου δίδαξε μαθηματικά σε λύκειο. Ήταν αρχές της δεκαετίας του ’80 και η εμπειρία δεν ήταν απλά περιπετειώδης. Ήταν τρομακτική. Έζησε σε συνθήκες σκληρές, με ελάχιστους πόρους, χωρίς τεχνολογικά στηρίγματα, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που πάλευε να σταθεί όρθιο. Από την εμπειρία αυτή, όμως, έμαθε τι σημαίνει να ηγείσαι χωρίς εξουσία και να πείθεις χωρίς εργαλεία. Έμαθε, επίσης, ότι η γνώση δεν είναι δεδομένη και ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει ολόκληρες κοινωνίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Μετά το πτυχίο, αντί να κυνηγήσει άμεσα καριέρα, εντάχθηκε στο Peace Corps. Η αποστολή του τον οδήγησε στη Σουαζιλάνδη (σημερινό Εσουατίνι), όπου δίδαξε μαθηματικά σε λύκειο. Ήταν αρχές της δεκαετίας του ’80 και η εμπειρία δεν ήταν απλά περιπετειώδης. Ήταν τρομακτική. Έζησε σε συνθήκες σκληρές, με ελάχιστους πόρους, χωρίς τεχνολογικά στηρίγματα, σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που πάλευε να σταθεί όρθιο. Από την εμπειρία αυτή, όμως, έμαθε τι σημαίνει να ηγείσαι χωρίς εξουσία και να πείθεις χωρίς εργαλεία. Έμαθε, επίσης, ότι η γνώση δεν είναι δεδομένη και ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση μπορεί να αλλάξει ολόκληρες κοινωνίες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα