Γκιλφόιλ για Κάθετο Διάδρομο: Θα αξιοποιήσει αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας
Γκιλφόιλ για Κάθετο Διάδρομο: Θα αξιοποιήσει αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας
«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», υπογραμμίζει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Σε ανάρτηση για τoν Κάθετο Διάδρομο προχώρησε στο X, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η ίδια τονίζει, πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα».
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο τους Ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την ενίσχυση του μέλλοντος».
Η ανάρτηση της Γκιλφόιλ«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο τους Ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την ενίσχυση του μέλλοντος».
.@POTUS has made clear that ending Europe’s reliance on Russian energy is a priority. The European Union’s adoption of RePowerEU legislation to end all Russian gas imports by fall of 2027 is a step toward that goal. The United States stands ready to supply more reliable gas to…— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα