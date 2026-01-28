Γκιλφόιλ για Κάθετο Διάδρομο: Θα αξιοποιήσει αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας
Κίμπερλι Γκιλφόιλ Κάθετος Διάδρομος

Γκιλφόιλ για Κάθετο Διάδρομο: Θα αξιοποιήσει αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα», υπογραμμίζει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Γκιλφόιλ για Κάθετο Διάδρομο: Θα αξιοποιήσει αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας
Σε ανάρτηση για τoν Κάθετο Διάδρομο προχώρησε στο X, η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η ίδια τονίζει, πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα».

Η ανάρτηση της Γκιλφόιλ

«Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έχει καταστήσει σαφές ότι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα. Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της νομοθεσίας RePowerEU για τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027 αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προμηθεύσουν με πιο αξιόπιστο φυσικό αέριο τους Ευρωπαίους εταίρους μας μέσω έργων όπως ο Κάθετος Διάδρομος, ο οποίος θα αξιοποιήσει τις αμερικανικές και ελληνικές υποδομές για την ανάπτυξη των οικονομιών μας και την ενίσχυση του μέλλοντος».

