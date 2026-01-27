ESM: Στους ισχυρούς της Ευρωζώνης τα ελληνικά ομόλογα – Ρεκόρ 15ετίας για το spread
Στο «κλαμπ» των ισχυρών της Ευρωζώνης συγκαταλέγει τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα ο ESM (Εuropean Stability Mechanism), ο μεγαλύτερος δανειστής της χώρας. Όπως αναφέρει σε έκθεση του που δημοσιεύεται σήμερα στο blog του, κατά τη διάρκεια της κρίσης οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων ξεπέρασαν αυτές των ευρωπαϊκών ομολόγων, καθώς οι αγορές κρατικών ομολόγων κατακερματίστηκαν.
Τα τελευταία χρόνια όμως, οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων έχουν συγκλίνει με αυτές πολλών ομολόγων άλλων χωρών, αντανακλώντας την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα.
Από την άλλη πλευρά αυτή η επανένταξη των ελληνικών ομολόγων εκθέτει την Ελλάδα σε διάφορες επιδράσεις από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, η δημοσιονομική επέκταση της Γερμανίας που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2025 αύξησε τις αποδόσεις όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε παρόμοιο βαθμό στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των εξελισσόμενων κινδύνων για τις συνθήκες χρηματοδότησης των κρατικών ομολόγων.
Τα οφέλη της επανένταξης του ελληνικού δημόσιου χρέους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων είναι σαφής, σύμφωνα με τον ESM. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί και να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της με ευνοϊκά επιτόκια. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η επανένταξη εκθέτει την Ελλάδα σε νέους κινδύνους. Η δυναμική του χρέους στις χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης επηρεάζει πλέον τις ελληνικές αποδόσεις όσο και εκείνες των ίδιων των χωρών έκδοσης.
🪙 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗯𝗼𝗻𝗱 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗮 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝘄𝗮𝘆 𝘀𝗶𝗻𝗰𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝘀𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲𝗶𝗴𝗻 𝗱𝗲𝗯𝘁 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀.— ESM (@ESM_Press) January 27, 2026
In the latest #ESMblog, Economist @MatthiasGnewuch demonstrates how markets have reintegrated significantly since 2019 after… pic.twitter.com/a13Tj1nk2o
Τα οφέλη της επανένταξης του ελληνικού δημόσιου χρέους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων είναι σαφής, σύμφωνα με τον ESM. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα μπορεί να δανειστεί και να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της με ευνοϊκά επιτόκια. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η επανένταξη εκθέτει την Ελλάδα σε νέους κινδύνους. Η δυναμική του χρέους στις χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης επηρεάζει πλέον τις ελληνικές αποδόσεις όσο και εκείνες των ίδιων των χωρών έκδοσης.
