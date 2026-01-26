UBS: Οι ελληνικές τράπεζες στο μικροσκόπιο των funds – Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αλλάζουν θέση

H UBS διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο, με σύσταση «αγορά» για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τιμές στόχους από 4,60 ευρώ έως 17,20 ευρώ - Το ελληνικό τραπεζικό trade δεν δείχνει σημάδια υπερθέρμανσης από πλευράς flows