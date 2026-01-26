UBS: Οι ελληνικές τράπεζες στο μικροσκόπιο των funds – Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αλλάζουν θέση
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες στο μικροσκόπιο των funds – Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αλλάζουν θέση
H UBS διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο, με σύσταση «αγορά» για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τιμές στόχους από 4,60 ευρώ έως 17,20 ευρώ - Το ελληνικό τραπεζικό trade δεν δείχνει σημάδια υπερθέρμανσης από πλευράς flows
Καθώς οι διεθνείς επενδυτές επαναξιολογούν το ευρωπαϊκό τραπεζικό trade μετά το ισχυρό ράλι των τελευταίων μηνών, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης – όχι πλέον μόνο για τα θεμελιώδη τους, αλλά για το πόσο “γεμάτες” είναι οι θέσεις των ξένων επενδυτών (positioning). Η UBS, αξιοποιώντας τα δεδομένα crowding των UBS Quants, επιχειρεί να χαρτογραφήσει πού βρίσκονται σήμερα οι τοποθετήσεις, πώς έχουν μεταβληθεί το τελευταίο διάστημα και ποιοι τίτλοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Υπενθυμίζεται ότι η UBS διατηρεί θετική στάση για τον κλάδο, με σύσταση «αγορά» για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τιμές στόχους στα 4,60 ευρώ για τη Eurobank, 4,65 ευρώ για την Alpha Bank, 10,20 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και 17,20 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα.
Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι, παρά τη σημαντική άνοδο των αποτιμήσεων, οι ελληνικές τράπεζες δεν εμφανίζονται με μεγάλες τοποθετήσεις σε ευρωπαϊκούς όρους. Τα στοιχεία έως τις 21 Ιανουαρίου 2026 δείχνουν ότι ο μέσος όρος crowding του κλάδου παραμένει κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο της βάσης δεδομένων της UBS, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να «χτίζουν» θέσεις επιλεκτικά και όχι μαζικά .
