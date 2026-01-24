Tρέλα με τα Lego: Τα πιο ακριβά σετ και η αγορά της μεταπώλησης
Tρέλα με τα Lego: Τα πιο ακριβά σετ και η αγορά της μεταπώλησης
Στην εποχή μας η νοσταλγία δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά και μια πανίσχυρη οικονομική δύναμη
Το φαινόμενο στη Lego είναι γνωστό: Λίγες ώρες μετά την έναρξη των προπαραγγελιών, το σετ έχει ήδη εξαφανιστεί. Όχι από τα ράφια ενός φυσικού καταστήματος, αλλά από τις οθόνες χιλιάδων χρηστών που παρακολουθούσαν το ίδιο προϊόν να αλλάζει χέρια σε πραγματικό χρόνο. Εκεί που η Lego ανακοίνωνε την πρώτη της επίσημη συνεργασία με το Pokémon, κάποιοι έβλεπαν παιδικές αναμνήσεις να ζωντανεύουν μέσα από τουβλάκια. Κάποιοι άλλοι, όμως, έβλεπαν κάτι διαφορετικό: μια ευκαιρία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα