Tρέλα με τα Lego: Τα πιο ακριβά σετ και η αγορά της μεταπώλησης

Στην εποχή μας η νοσταλγία δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά και μια πανίσχυρη οικονομική δύναμη