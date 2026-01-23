Wall Street: Νευρικό φινάλε της εβδομάδας με στήριξη από την τεχνολογία
Σε νευρικό κλίμα ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στη Wall Street, με τον Nasdaq να αντέχει χάρη στην τεχνολογία, ενώ Dow και S&P 500 κατέγραψαν εβδομαδιαίες απώλειες - Σταθεροποιήθηκαν οι αποδόσεις ομολόγων
Μεικτή εικόνα παρουσίασε η Wall Street την Παρασκευή, καθώς η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών ανησυχιών, οι ανατροπές στο μέτωπο των δασμών, οι έντονες κινήσεις σε μετοχές τεχνολογίας και τα απογοητευτικά εταιρικά νέα συνέθεσαν ένα σύνθετο σκηνικό στο φινάλε μιας ιδιαίτερα νευρικής εβδομάδας. Ο τεχνολογικός Nasdaq συνέχισε την ανοδική του πορεία, ενώ ο S&P 500 και ο Dow Jones έκλεισαν την εβδομάδα υπό πίεση
Ειδικότερα, στο ταμπλό ο Dow Jones υποχώρησε κατά περίπου 285 μονάδες ή 0,58% στις 49.098 μονάδες δεχόμενος ισχυρό πλήγμα από τη μετοχή της Goldman Sachs, η οποία σημείωσε πτώση περίπου 3%. Ο S&P 500 κινήθηκε οριακά σε όλη τη συνεδρίαση για να κλείσει τελικά με μικρή άνοδο 0,03% στις 6.915 μονάδες ενώ ο Nasdaq στηριζόμενος σε μετοχές τεχνολογίας, έκλεισε με κέρδη 0,28% στις 23.514 μονάδες.
Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, ο Dow Jones επέστρεψε σε αρνητικό έδαφος σε εβδομαδιαία βάση, με απώλειες 0,5%. Ο S&P 500 σε δεύτερη διαδοχική αρνητική εβδομάδα κατά -0,3%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει οριακά εβδομαδιαία κέρδη 0,1%.
Στις αποδόσεις των ομολόγων δεν υπήρχαν ιδιαίτερες μεταβολές , καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τα μηνύματα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας εν μέσω ανησυχιών γύρω από το εμπόριο και τη γεωπολιτική.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε οριακά, λιγότερο από μία μονάδα βάσης, στο 4,253%, ενώ η απόδοση του 30ετούς υποχώρησε επίσης οριακά, στο 4,847%. Παράλληλα, το 2ετές ομόλογο κατέγραψε μικρή πτώση, κάτω από μία μονάδα βάσης, διαμορφούμενο στο 3,611%.
Στη τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδα βρέθηκαν για μια ακόμα οι μετοχές της τεχνολογία οι οποίες και στήριξαν τον Nasdaq. Οι μετοχές των Nvidia και Advanced Micro Devices, ενισχύθηκαν αμφότερες άνω του 1%. Το ενδιαφέρον γύρω από τη Nvidia εντάθηκε μετά πληροφορίες ότι ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, σχεδιάζει επίσκεψη στην Κίνα τις επόμενες ημέρες. Κέρδη κατέγραψαν και άλλοι τεχνολογικοί τίτλοι, όπως η Microsoft.
Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η Intel, με τη μετοχή της να καταρρέει κατά 17%, μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών προβλέψεων για το πρώτο τρίμηνο.
Η συνεδρίαση της Παρασκευής ήρθε μετά το διήμερο ράλι της Τετάρτης και της Πέμπτης, όταν οι αγορές πήραν ανάσες ανακούφισης από την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων. Η ανάκαμψη ξεκίνησε όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις απειλές για επιβολή δασμών σε εισαγωγές από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες και ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» για τη Γροιλανδία, σε συνεννόηση με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.
Οι απειλές για δασμούς είχαν προκαλέσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα προσωρινή φυγή κεφαλαίων από αμερικανικά assets και επαναφορά του λεγόμενου «sell America trade». Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει «ένα concept συμφωνίας» με τη Γροιλανδία, αν και ο πρωθυπουργός της χώρας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν ξεκαθάρισε ότι αγνοεί το περιεχόμενό της και υπογράμμισε ότι κάθε συμφωνία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας.
Ενδεικτικό του ρευστού κλίματος αποτελεί το νέο ιστορικό ορόσημο που κατέγραψε το ασήμι την Παρασκευή, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 100 δολάρια η ουγγιά, την ώρα που ο χρυσός πλησίασε ασφυκτικά το ψυχολογικό όριο των 5.000 δολαρίων, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά σε ασφαλή καταφύγια εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής και προσδοκιών για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο εταιρικό μέτωπο, στο επίκεντρο βρέθηκε και η Starbucks, ενόψει αποτελεσμάτων την ερχόμενη εβδομάδα και ημέρας επενδυτών. Η Deutsche Bank εκτιμά ότι, παρά τον κίνδυνο μικρής υποβάθμισης των προβλέψεων για το 2026, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας ενδέχεται να εκπλήξουν θετικά, με τα έτη 2027 και 2028 να προδιαγράφονται ως περίοδος ισχυρής ανάπτυξης. Η μετοχή της Starbucks ενισχύθηκε περίπου 1%.
Τέλος, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 υποχώρησε απότομα από τα ιστορικά υψηλά του, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 1,7% και περνώντας σε αρνητικό πρόσημο σε εβδομαδιαία βάση. Η κίνηση σηματοδότησε μια παύση στην υπεραπόδοση που είχε καταγράψει ο δείκτης από την αρχή του 2026.
Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η επόμενη συνεδρίαση της Federal Reserve, με την αγορά να αναμένει διατήρηση των επιτοκίων στο εύρος 3,5%-3,75%, «διαβάζοντας» ωστόσο προσεκτικά τη διατύπωση της ανακοίνωσης και τις δηλώσεις του Τζερόμ Πάουελ για ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής. Τα προθεσμιακά συμβόλαια δείχνουν ως πιθανότερη την πρώτη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο.
