Pantelakis Sec: Θα συνεχιστεί το ράλι των ελληνικών μετοχών – Τα 6 top picks

Μεταξύ 19% και 46% το περιθώριο ανόδου των κορυφαίων επιλογών - Οι τιμές στόχοι και οι συστάσεις τους - Ο αντίκτυπος της μετάβασης στις ανεπτυγμένες αγορές - Πού τελειώνουν τα «εύκολα κέρδη» και πού αρχίζουν οι πραγματικές ευκαιρίες σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία