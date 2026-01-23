Pantelakis Sec: Θα συνεχιστεί το ράλι των ελληνικών μετοχών – Τα 6 top picks
Pantelakis Sec: Θα συνεχιστεί το ράλι των ελληνικών μετοχών – Τα 6 top picks
Μεταξύ 19% και 46% το περιθώριο ανόδου των κορυφαίων επιλογών - Οι τιμές στόχοι και οι συστάσεις τους - Ο αντίκτυπος της μετάβασης στις ανεπτυγμένες αγορές - Πού τελειώνουν τα «εύκολα κέρδη» και πού αρχίζουν οι πραγματικές ευκαιρίες σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία
Ευοίωνες χαρακτηρίζονται οι προοπτικές των ελληνικών μετοχών για το 2026, σύμφωνα με νέο report της Pantelakis Securities, η οποία τονίζει ότι «το ράλι έχει ακόμη δρόμο» (The rally still has legs).
Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για υποστηρικτικό μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, επανεκκίνηση της αύξησης στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των εισηγμένων και για ελκυστικές αποτιμήσεις. Ωστόσο, τα «εύκολα» κέρδη έχουν ήδη καταγραφεί και η μετάβαση από τις αναδυόμενες (EM) στις ανεπτυγμένες (DM) αγορές στο τέλος του 2026 δημιουργεί ορισμένες αμφιβολίες.
Με έμφαση στην αξία (value-biased) ορίστηκαν τα top picks από την Pantelakis, η οποία εστιάζει στην υπερβάλλουσα στάθμιση των τραπεζών και στις υποτιμημένες ποιοτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, κορυφαίες επιλογές για το 2026 αποτελούν η Τράπεζα Πειραιώς (overweight με τιμή στόχο 9,75 ευρώ), η Alpha Bank (overweight με τιμή στόχο 4,8 ευρώ), η ΔΕΗ (buy με τιμή στόχο 23,7 ευρώ), η Jumbo (τιμή στόχος 37,5 ευρώ), η Motor Oil (overweight με τιμή στόχο 40 ευρώ) και η Theon (buy με αναβάθμιση της τιμής στόχου στα 39,2 ευρώ). Το περιθώριο ανόδου των παραπάνω top picks, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, υπολογίζεται μεταξύ 19% και 46%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Η χρηματιστηριακή κάνει λόγο για υποστηρικτικό μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, επανεκκίνηση της αύξησης στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) των εισηγμένων και για ελκυστικές αποτιμήσεις. Ωστόσο, τα «εύκολα» κέρδη έχουν ήδη καταγραφεί και η μετάβαση από τις αναδυόμενες (EM) στις ανεπτυγμένες (DM) αγορές στο τέλος του 2026 δημιουργεί ορισμένες αμφιβολίες.
Με έμφαση στην αξία (value-biased) ορίστηκαν τα top picks από την Pantelakis, η οποία εστιάζει στην υπερβάλλουσα στάθμιση των τραπεζών και στις υποτιμημένες ποιοτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, κορυφαίες επιλογές για το 2026 αποτελούν η Τράπεζα Πειραιώς (overweight με τιμή στόχο 9,75 ευρώ), η Alpha Bank (overweight με τιμή στόχο 4,8 ευρώ), η ΔΕΗ (buy με τιμή στόχο 23,7 ευρώ), η Jumbo (τιμή στόχος 37,5 ευρώ), η Motor Oil (overweight με τιμή στόχο 40 ευρώ) και η Theon (buy με αναβάθμιση της τιμής στόχου στα 39,2 ευρώ). Το περιθώριο ανόδου των παραπάνω top picks, σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, υπολογίζεται μεταξύ 19% και 46%.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα