Wikifarmer: Το πέρασμα από τη «Wikipedia του αγρότη» σε κοινοπραξία με την Τράπεζα Πειραιώς

Η σύσταση της FarmClick, το 51% της Wikifarmer, οι δικλείδες διακυβέρνησης και η διαδρομή μιας ελληνικής agri-tech από το marketplace στις υποδομές της αγροτικής παραγωγής