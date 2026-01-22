Κρατάει γερά η ζήτηση στα «Airbnb» στην Ελλάδα παρά την αυξημένη προσφορά καταλυμάτων
Κρατάει γερά η ζήτηση στα «Airbnb» στην Ελλάδα παρά την αυξημένη προσφορά καταλυμάτων
Tι δείχνουν τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων δεδομένων AirDNA για τη χώρα μας το 2025
Αντοχές, με αυξημένο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών και τη ζήτηση να διαμορφώνεται πάνω από την προσφορά επιδεικνύει η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων με βάση την εικόνα της αγοράς κατά τη διάρκεια του 2025.
Την ίδια στιγμή, η Μέση Ημερήσια Τιμή (ΑDR) για το 2025 μειώθηκε κατά 3% μεσοσταθμικά, από 143 ευρώ το 2024 σε 139 ευρώ το 2025, ακολουθώντας τις γενικότερες ευρωπαϊκές τάσεις, με αποτέλεσμα τα ετήσια συνολικά έσοδα των Ελλήνων οικοδεσποτών να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητα.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας αναλύσεων δεδομένων AirDNA για τη χώρα μας το 2025 «τα βασικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς εμφανίζονται ανθεκτικά. Συγκεκριμένα, οι διανυκτερεύσεις ζήτησης αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με το 2024, ξεπερνώντας την αύξηση της προσφοράς που κινήθηκε στο +2%», γεγονός το οποίο με βάση τη σχετική ανάλυση της εταιρείας ερμηνεύεται ως ένδειξη διατηρούμενου ενδιαφέροντος των ταξιδιωτών.
Η ετήσια πληρότητα υποχώρησε οριακά κατά 1%, στο 60,7%, εξέλιξη που –σύμφωνα με την AirDNA– οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υφιστάμενα ακίνητα παρέμειναν διαθέσιμα για περισσότερες ημέρες μέσα στο έτος, αυξάνοντας έτσι τις «ενεργές» διαθέσιμες νύχτες, χωρίς αυτό να αποτυπώνει απαραίτητα πιο χαμηλή ζήτηση. «Συνολικά, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η αγορά προσαρμόζεται κυρίως μέσω της διαθεσιμότητας και της τιμολόγησης, χωρίς να παρουσιάζει ενδείξεις ουσιαστικής συρρίκνωσης της ζήτησης», σχολιάζει η ανάλυση της εταιρείας.
Μόνο για το μήνα Δεκέμβριο όπως προκύπτει από τη μηνιαία ευρωπαϊκή ανασκόπηση της AirDNA, η Ελλάδα έκλεισε τη χρονιά με εξισορροπιστικές τάσεις σε μια συγκυρία όπου η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων πανευρωπαϊκά διορθώνει και επιστρέφει σε πιο κανονικούς ρυθμούς: Έτσι, το Δεκέμβριο, περίοδο χαμηλής σεζόν για την Ελλάδα, οι διαθέσιμες καταχωρήσεις μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, ενώ η ζήτηση υποχώρησε κατά 7%. Η πληρότητα κατέγραψε ήπια κάμψη, από 57,9% σε 54,7%, ενώ η Μέση Ημερήσια Τιμή (ADR) μειώθηκε κατά 3%, στα 86 ευρώ, με πτώση κατ’ επέκταση και στα μηνιαία έσοδα κατά 10%.
Παρά την πιο «ήπια» εικόνα του μήνα, οι επιδόσεις της Ελλάδας κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σε αντίστοιχη τροχιά με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου επίσης παρατηρήθηκε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς οι χειμερινές μετακινήσεις συγκεντρώθηκαν κυρίως γύρω από την εορταστική περίοδο.
