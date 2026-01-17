Metlen: Παρήγαγε τα πρώτα πέντε κιλά γαλλίου στις εγκαταστάσεις της
Το εργοστάσιο αναμένεται να συνεχίσει την κλιμάκωση της παραγωγικής του δραστηριότητας μέσα στο 2026, ενώ οι πρώτοι 5–10 μετρικοί τόνοι εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι το 2027, σημειώνει ανάρτησή του στο LinkedIn, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
Την ολοκλήρωση της παραγωγής των πρώτων πέντε κιλών γαλλίου από την Metlen γνωστοποίησε, μέσω ανάρτησής του στο LinkedIn, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.
Ειδικότερα όπως αναφέρει:
«Με υπερηφάνεια μοιραζόμαστε ένα σημαντικό ορόσημο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες της Ευρώπης:
Η ομάδα μας έχει ήδη παράγει τα πρώτα 5 κιλά γαλλίου στις εγκαταστάσεις μας. Μπορεί να ακούγεται μικρή ποσότητα, όμως με το γάλλιο να αποτιμάται σήμερα στα 1.750 δολάρια ανά κιλό, μόνο ασήμαντη δεν είναι. Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι ότι η πατενταρισμένη τεχνολογία μας δοκιμάστηκε με επιτυχία όχι στο εργαστήριο, αλλά σε συνθήκες βιομηχανικής παραγωγής.
