Metlen: Παρήγαγε τα πρώτα πέντε κιλά γαλλίου στις εγκαταστάσεις της

Το εργοστάσιο αναμένεται να συνεχίσει την κλιμάκωση της παραγωγικής του δραστηριότητας μέσα στο 2026, ενώ οι πρώτοι 5–10 μετρικοί τόνοι εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμοι το 2027, σημειώνει ανάρτησή του στο LinkedIn, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος