Τι αλλάζει στο IRIS από την Πέμπτη 15/1, τα εμπόδια της μετάβασης

Μεγαλύτερα ποσά απευθείας από το κινητό θα μπορούν να μεταφέρουν οι πολίτες σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, αλλά και να πληρώσουν επαγγελματίες από την Πέμπτη 15/1, μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS μεταξύ φυσικών προσώπων γίνεται 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα, στο ίδιο επίπεδο με το ημερήσιο όριο για πληρωμές προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Αλλαγή υπάρχει και στο μηνιαίο συνολικό όριο των 5.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών καθώς θα είναι χωρίς μηνιαίο όριο οι συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών και επιχειρήσεων.Η χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ειδικότερασυναλλαγές πραγματοποιήθηκαν, αξίας 11 δισ., από 4,2 εκατομμύρια πελάτες.Το IRIS εδραιώνεται δυναμικά ως μέσο πληρωμής και στα φυσικά καταστήματα, καταγράφοντας ήδη εντυπωσιακά μεγέθη σε συναλλαγές και αξία. Παράλληλα, φέρνει σημαντικές αλλαγές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ από το 2026 αυξάνονται σημαντικά και τα όρια μεταφοράς χρημάτων.Οι αγορές μέσω IRIS σε φυσικά καταστήματα σε μόλις έναν μήνα από την υποχρεωτική αποδοχή από όλα τα καταστήματα ανήλθε στα 3.3 εκατ. ευρώ.Σε διάστημα περίπου ενός μήνα, πραγματοποιήθηκαν αγορές συνολικής αξίας 3,3 εκατ. ευρώ μέσω IRIS, με 138.000 συναλλαγές σε φυσικά σημεία πώλησης.Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη:-Ο πελάτης ανοίγει την εφαρμογή mobile banking-Σκανάρει το QR code που εμφανίζεται στο POS-Επιβεβαιώνει τη συναλλαγή από το κινητό του-Χωρίς χρήση κάρτας και χωρίς πληκτρολόγηση PIN στο POSΤο IRIS προσφέρει χαμηλότερο κόστος και άμεση ρευστότητα:-Προμήθεια έως και περίπου 25% χαμηλότερη σε σύγκριση με τις κάρτες

-Άμεση πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό



-Δεν απαιτείται νέα συσκευή POS, καθώς η πληρωμή γίνεται μέσω QR code



IRIS πληρωμές: Τα μεγέθη του 2025 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές συνολικά



10,88 δισ. ευρώ σε όγκο συναλλαγών



Μέσο ποσό συναλλαγής: 86,06 ευρώ



-Συνολική αύξηση 68,4% σε σχέση με το 2024



IRIS: Διπλασιασμός των ορίων μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών

Από τις 15 Ιανουαρίου 2026:



Το ημερήσιο όριο μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 1.000 ευρώ (από 500 ευρώ)



Το μηνιαίο πλαφόν διαμορφώνεται στις 5.000 ευρώ



Για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες:



Ημερήσιο όριο 1.000 ευρώ (από 500 ευρώ)



Χωρίς μηνιαίο πλαφόν























