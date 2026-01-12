«Φορτώνουν» και άλλα έργα οι μεγάλοι της πληροφορικής στο «χρυσό» ανεκτέλεστο των €3 δισ.
Οι νέες συμβάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, η ισχυρή παρουσία των τηλεπικοινωνιακών ομίλων σε αυτά, οι συμφωνίες για την συντήρησή τους. Οι προοπτικές από τον ιδιωτικό τομέα
Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί έναν διαρκή «μαραθώνιο», ουσιαστικά, ο οποίος ίσως να μην… τελειώσει ποτέ, αν προστεθεί στη μακρά λίστα του και η ανάγκη για την μελλοντική συντήρηση των έργων που υλοποιούνται ή παραδίδονται αυτή την περίοδο.
Η πίεση στα χρονοδιαγράμματα αυτής της εποχής αφορά περισσότερο τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε περιπτώσεις διαφόρων διαγωνισμών, χωρίς να σημαίνει οι εγχώριοι όμιλοι της πληροφορικής ή των τηλεπικοινωνιών που εμπλέκονται σε πολλά projects δεν αντλούν έσοδα και από άλλες πηγές.
Αντιθέτως, στις υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν ως ανάδοχοι, μέσω δεκάδων νέων συμφωνιών τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχες συμβάσεις και για ψηφιακά έργα ή παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα ή και σε διεθνές επίπεδο για τις πιο εξωστρεφείς από τις ελληνικές εταιρείες του ευρύτερου τεχνολογικού κλάδου. Δεν είναι λίγοι οι «παίκτες» της πληροφορικής στην Ελλάδα, ιδίως οι μεγαλύτεροι εξ αυτών, που «φορτώνουν» το ανεκτέλεστο- μαμούθ των 2,5 δισ. ευρώ με νέα έργα.
