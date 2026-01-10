Το απίστευτο come-back της Nokia: Από το 3310 και την πτώση, στο cloud και τη Nvidia
Η Nokia, από σύμβολο της εποχής των κινητών, μετασχηματίστηκε σε παίκτη-κλειδί στα δίκτυα και την τεχνητή νοημοσύνη, επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον της μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις
Υπάρχουν τεχνολογικά σύμβολα που ξεπερνούν τη λειτουργία τους και μετατρέπονται σε αναμνήσεις. Ένας από αυτούς τους διαχρονικούς ήχους είναι το χαρακτηριστικό ringtone της Nokia, ένα απλό μουσικό μοτίβο που συνόδευσε μια ολόκληρη εποχή ψηφιακής επικοινωνίας. Στην ακμή της, η Nokia βρισκόταν κυριολεκτικά παντού: σύμφωνα με τους Financial Times, ο ήχος των τηλεφώνων της αντηχούσε δεκάδες χιλιάδες φορές κάθε δευτερόλεπτο σε όλο τον κόσμο, συμβολίζοντας την απόλυτη κυριαρχία της εταιρείας στα κινητά τηλέφωνα. Σήμερα, όμως, η φινλανδική εταιρεία έχει αφήσει πίσω της τα smartphones και επανασυστήνεται ως βασικός παίκτης στις υποδομές δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη.
