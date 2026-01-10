Τι σημαίνουν για τους Έλληνες καταναλωτές οι εξελίξεις σε Βενεζουέλα και Ιράν

Πώς θα επηρεαστεί το ενεργειακό κόστος αν τα βαρέλια πετρελαίου Βενεζουέλας και Ιράν φτάνουν στις διεθνείς αγορές χωρίς κυρώσεις - Η μείωση των τιμών στις αντλίες, το ντόμινο με το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια - Γιατί το Ιράν μπορεί να εξελιχθεί σε game changer