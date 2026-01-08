Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντική άνοδος και νέες τοποθετήσεις παρά τη διεθνή μεταβλητότητα
Διατηρείται η θετική εικόνα, σε υψηλά 16 ετών παραμένει η αγορά - Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς
Με θετικό πρόσημο παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές αβεβαιότητες εξακολουθεί να κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, συνεχίζοντας τη συσσώρευση δυνάμεων στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας 16ετίας.
Ο Γενικός Δείκτης κινείται προς τα επίπεδα των 2.190 μονάδες, σε νέα υψηλά 16 ετών.
Αυτή την ώρα διαμορφώνεται στις 2.196,46 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,49%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 221,13 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,54%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (+3,53%), της Πειραιώς (+3,12%), της Εθνικής (+3,10%) και της Alpha Bank (+2,16%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-1,27%), της Metlen (-1,13%), του ΟΠΑΠ (-1,01%) και της Viohalco (-1,00%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς, διακινώντας 6.029.901 και 5.582.597 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 40,68 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 22,23 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 49 μετοχές, 60 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.
Η προσοχή των επενδυτών στράφηκε σήμερα στον ΟΠΑΠ. Οι μέτοχοι ενέκριναν όλα τα θέματα της χθεσινής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της συγχώνευσης με την Allwyn, η οποία θα δημιουργήσει ένα κοινό εταιρικό σχήμα χρηματιστηριακής αξίας περίπου 16 δισ. ευρώ.
Η προσοχή των επενδυτών στράφηκε σήμερα στον ΟΠΑΠ. Οι μέτοχοι ενέκριναν όλα τα θέματα της χθεσινής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης και της συγχώνευσης με την Allwyn, η οποία θα δημιουργήσει ένα κοινό εταιρικό σχήμα χρηματιστηριακής αξίας περίπου 16 δισ. ευρώ.
