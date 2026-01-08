Χρηματιστήριο Αθηνών: Σημαντική άνοδος και νέες τοποθετήσεις παρά τη διεθνή μεταβλητότητα

Διατηρείται η θετική εικόνα, σε υψηλά 16 ετών παραμένει η αγορά - Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς