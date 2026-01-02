Νέο σερί εξαγορών στο εξωτερικό από τους ελληνικούς ομίλους πληροφορικής
Νέο σερί εξαγορών στο εξωτερικό από τους ελληνικούς ομίλους πληροφορικής

Βρετανία, Βέλγιο, Ρουμανία, Κύπρος και Σκανδιναβία πήραν σειρά στα deals του 2025 για τον κλάδο και έπεται συνέχεια - Τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια

Μιχάλης Κοσμετάτος
Αυξάνεται σταδιακά, ολοένα και περισσότερο, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, ο αριθμός των εξαγορών που πραγματοποιούν οι ελληνικοί όμιλοι της πληροφορικής στο εξωτερικό.

Τους τελευταίους μήνες μάλιστα καταγράφεται ένα αρκετά μεγάλο σερί από τέτοιες συμφωνίες, σε διάφορες χώρες. Κάτι το οποίο δείχνει ότι οι διοικήσεις των εγχώριων εταιρειών του κλάδου, θέτουν ανάμεσα σε άλλες προτεραιότητές τους, αυτή την περίοδο, και την γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

Η «πίτα» των έργων και των συνεργασιών για την παροχή υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, σε όλους τους τομείς και τα αντικείμενα που συσχετίζονται με την πληροφορική, ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ και οι βασικοί «παίκτες» της αγοράς δεν θα μπορούσαν να αγνοήσουν την ευκαιρία.

Μιχάλης Κοσμετάτος
