Tρεις χώρες κρατούν το τιμόνι της παγκόσμιας ναυτιλίας
Η Ελλάδα, η Κίνα και η Ιαπωνία ελέγχουν πάνω από το 40% της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας και επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο

Η παγκόσμια οικονομία κινείται από τη θάλασσα. Σχεδόν το 80% των διεθνών εμπορευμάτων, από πετρέλαιο και φυσικό αέριο μέχρι τρόφιμα και βιομηχανικά προϊόντα, μεταφέρεται με πλοία. Σύμφωνα με στοιχεία της UNCTAD, τρεις χώρες έχουν σήμερα τον κυρίαρχο ρόλο στη ναυτιλία: η Ελλάδα, η Κίνα και η Ιαπωνία.

