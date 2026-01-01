Διεθνείς δημοσκοπήσεις: Οι περισσότεροι γονείς προτιμούν τα κορίτσια από τα αγόρια
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεθνείς δημοσκοπήσεις: Οι περισσότεροι γονείς προτιμούν τα κορίτσια από τα αγόρια

Περισσότεροι γονείς παγκοσμίως δείχνουν προτίμηση στα κορίτσια, καθώς η παραδοσιακή υπεροχή των αγοριών φθίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες

Διεθνείς δημοσκοπήσεις: Οι περισσότεροι γονείς προτιμούν τα κορίτσια από τα αγόρια
Για αιώνες, σε πολλές κοινωνίες κυριαρχούσε ένα παγκόσμιο πρότυπο: οι γονείς έτειναν να προτιμούν τους γιους από τις κόρες. Οι γιοι συχνά θεωρούνταν οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κληρονόμοι του οικογενειακού ονόματος και πηγές οικονομικής υποστήριξης για την τρίτη ηλικία. Αυτή η προτίμηση διαμόρφωσε τις κοινωνίες σε όλη την Ασία, την Αφρική και μέρη της Λατινικής Αμερικής, οδηγώντας σε ανισορροπία στην αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση αλλά και σε βαθιά ριζωμένη ανισότητα μεταξύ τους. Ωστόσο, πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτή η μακροχρόνια προκατάληψη αλλάζει σε όλο τον κόσμο.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης