Διεθνείς δημοσκοπήσεις: Οι περισσότεροι γονείς προτιμούν τα κορίτσια από τα αγόρια
Περισσότεροι γονείς παγκοσμίως δείχνουν προτίμηση στα κορίτσια, καθώς η παραδοσιακή υπεροχή των αγοριών φθίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες
Για αιώνες, σε πολλές κοινωνίες κυριαρχούσε ένα παγκόσμιο πρότυπο: οι γονείς έτειναν να προτιμούν τους γιους από τις κόρες. Οι γιοι συχνά θεωρούνταν οικονομικά περιουσιακά στοιχεία, κληρονόμοι του οικογενειακού ονόματος και πηγές οικονομικής υποστήριξης για την τρίτη ηλικία. Αυτή η προτίμηση διαμόρφωσε τις κοινωνίες σε όλη την Ασία, την Αφρική και μέρη της Λατινικής Αμερικής, οδηγώντας σε ανισορροπία στην αναλογία των φύλων κατά τη γέννηση αλλά και σε βαθιά ριζωμένη ανισότητα μεταξύ τους. Ωστόσο, πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτή η μακροχρόνια προκατάληψη αλλάζει σε όλο τον κόσμο.
