Χιλιάδες σπίτια που αγοράστηκαν με Golden Visa ετοιμάζονται να επιστρέψουν μαζικά στην αγορά
Χιλιάδες σπίτια που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από Κινέζους, Τούρκους, Ισραηλινούς και άλλους ξένους επενδυτές της Golden Visa ετοιμάζονται να επιστρέψουν μαζικά στην ελληνική αγορά από την άνοιξη του 2026, είτε προς ενοικίαση είτε προς πώληση. Μαζί με αυτά, ένα δεύτερο, εξίσου ισχυρό κύμα αφορά ακίνητα που μετατράπηκαν την τελευταία τριετία από επαγγελματικοί χώροι σε κατοικίες – έργα τα οποία ολοκληρώνονται πλέον με ταχύτητα και για πρώτη φορά θα δημιουργήσουν τόσο μεγάλη και συμπαγή δεξαμενή διαθέσιμων κατοικιών μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ηδη υπολογίζεται ότι από 1.000 έως 2.000 έτοιμα διαμερίσματα βρίσκονται στην τελική ευθεία για διάθεση, ενώ το απόθεμα αυτό αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2027.
Τα στοιχεία από τα μεγάλα γραφεία Golden Visa δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ξένων επενδυτών δεν χρησιμοποίησε ποτέ τα ακίνητα για ιδιοκατοίκηση. Αντιθέτως, επέλεξαν σχεδόν από την πρώτη μέρα να τα διαθέσουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Το 94% των ακινήτων που αγοράστηκαν μέσω του προγράμματος διοχετεύτηκαν στην αγορά ενοικίων, με μόλις το 6% να χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους επενδυτές. Από τα περίπου 16.000 ακίνητα που αγοράστηκαν συνολικά μέχρι το τέλος του 2024, σχεδόν 15.000 ανακυκλώθηκαν άμεσα στη μίσθωση, επιβεβαιώνοντας ότι η Golden Visa λειτουργεί στην πράξη ως μηχανισμός παραγωγής ακινήτων προς διάθεση και όχι ως πρόγραμμα ιδιοκατοίκησης.
