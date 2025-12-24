Έλεγχοι για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές και επενδυτικές δοσοληψίες
Πιέσεις σε τράπεζες και funds που δεν έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο για κινήσεις πελατών τους παρά τη νομική τους υποχρέωση - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Από τις αρχές του νέου έτους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα εντείνει τους ελέγχους για «ύποπτες» τραπεζικές συναλλαγές και επενδυτικές δοσοληψίες με έτος βάσης το έτος 2024. Ηδη, λίγο πριν εκπνεύσει το 2025, η Αρχή επιδίδεται σε κυνήγι στοιχείων για να δρομολογήσει διασταυρώσεις και ελέγχους καταγράφοντας συστηματικά τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που δεν στέλνουν αναφορές για ύποπτες συναλλαγές πελατών τους.
Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε στοιχεία για τραπεζικές συναλλαγές και κινήσεις καταθετών και επενδυτών οι οποίοι χρησιμοποιούν πολύπλοκα χρηματοοικονομικά σχήματα και σύνθετες μορφές επενδύσεων μέσω χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειμένου να φοροδιαφεύγουν ή να διακινούν παράνομο χρήμα.
