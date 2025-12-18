Επαμεινώνδας Σταθόπουλος: Ο Έλληνας που καθόρισε τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας
Επαμεινώνδας Σταθόπουλος: Ο Έλληνας που καθόρισε τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας
Πώς ο Επαμεινώνδας «Epi» Σταθόπουλος χάραξε το όνομά του πάνω σε ηλεκτρικές κιθάρες και στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής
Τι ενώνει τους Beatles, τον Noel Gallagher και τον Lenny Kravitz; Χρησιμοποίησαν -και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν- κιθάρες Epiphone. Εκείνο που σπάνια αναφέρεται είναι ότι ένα από τα κορυφαία brand του έγχορδου ήχου δημιουργήθηκε από Έλληνα οργανοποιό και ότι το ψευδώνυμό του μπήκε πάνω στις κιθάρες του ως προσωπική σφραγίδα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα