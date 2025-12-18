Επαμεινώνδας Σταθόπουλος: Ο Έλληνας που καθόρισε τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας
Επαμεινώνδας Σταθόπουλος: Ο Έλληνας που καθόρισε τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας

Πώς ο Επαμεινώνδας «Epi» Σταθόπουλος χάραξε το όνομά του πάνω σε ηλεκτρικές κιθάρες και στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής

Επαμεινώνδας Σταθόπουλος: Ο Έλληνας που καθόρισε τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας
Τι ενώνει τους Beatles, τον Noel Gallagher και τον Lenny Kravitz; Χρησιμοποίησαν -και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν- κιθάρες Epiphone. Εκείνο που σπάνια αναφέρεται είναι ότι ένα από τα κορυφαία brand του έγχορδου ήχου δημιουργήθηκε από Έλληνα οργανοποιό και ότι το ψευδώνυμό του μπήκε πάνω στις κιθάρες του ως προσωπική σφραγίδα.


