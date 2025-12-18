Airbnb: «Κλείνει» και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο χάρτης με τις περιοχές όπου παγώνουν οι νέες άδειες
Airbnb: «Κλείνει» και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο χάρτης με τις περιοχές όπου παγώνουν οι νέες άδειες
Από 1η Μαρτίου 2026 απαγορεύονται οι νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Α’ Δημοτική Κοινότητα - Φρένο στη μεταβίβαση αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Μετά το κέντρο της Αθήνας, έρχεται η ώρα της Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να τραβά «κόκκινη γραμμή» στις νέες άδειες Airbnb στον πιο επιβαρυμένο πυρήνα της πόλης. Το σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αποκαλύπτει σε όλη του την έκταση το protothema.gr, προβλέπει τα εξής: από την 1η Μαρτίου 2026 και για ολόκληρο το 2026, επεκτείνεται το πάγωμα νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων και στην Α’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά το μοντέλο που εφαρμόστηκε ήδη στα τρία μεγάλα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Θα προβλέπεται δε δυνατότητα χρονικής παράτασης και για τα επόμενα έτη.
Στην πράξη, το μέτρο αφορά το ιστορικό, εμπορικό και τουριστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τη ζώνη όπου έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη συγκέντρωση Airbnb και η ισχυρότερη πίεση στα ενοίκια. Πρόκειται για μια «ακτίνα» που ξεκινά από την πλατεία Αριστοτέλους και εκτείνεται κατά μήκος της Εγνατίας και της Τσιμισκή, αγκαλιάζοντας τον βασικό εμπορικό άξονα της πόλης και το ιστορικό τρίγωνο της αγοράς.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται τα Λαδάδικα και η ευρύτερη περιοχή του Λιμανιού, καθώς και ολόκληρη η παραλιακή ζώνη από το λιμάνι έως τον Λευκό Πύργο, όπου η τουριστική χρήση έχει κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα και έντονη παρουσία βραχυχρόνιων μισθώσεων, σε βάρος της μόνιμης κατοικίας.
Η απαγόρευση νέων αδειών καλύπτει επίσης τις γειτονιές γύρω από τη Ροτόντα, την Καμάρα και τη Ναυαρίνου, αλλά και τμήματα της Βαλαωρίτου, όπου παλαιότερα κυριαρχούσαν επαγγελματικές και κατοικίες και πλέον μεγάλο μέρος των διαμερισμάτων έχει μετατραπεί σε τουριστικά καταλύματα. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνεται και η Άνω Πόλη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μπει δυναμικά στον χάρτη των Airbnb λόγω θέας και εγγύτητας στο κέντρο.
Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία, καθώς ακολουθεί κατά γράμμα το μοντέλο που εφαρμόστηκε ήδη στο κέντρο της Αθήνας, όπου το πάγωμα νέων αδειών Airbnb λειτούργησε ως «φρένο» στη συνεχή απώλεια κατοικιών από τη μακροχρόνια μίσθωση. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα πρώτα στοιχεία από την πρωτεύουσα έδειξαν επιβράδυνση της δημιουργίας νέων καταλυμάτων στις ζώνες περιορισμού, με μετατόπιση του ενδιαφέροντος εκτός κέντρου, κάτι που επιδιώκεται πλέον και στη Θεσσαλονίκη.
Τα στοιχεία εξηγούν γιατί επιλέγεται η συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα. Στον Δήμο Θεσσαλονίκης καταγράφονται περίπου 7.500 εγγραφές στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, εκ των οποίων οι 4.800 βρίσκονται μόνο στην Α’ Δημοτική Κοινότητα. Παράλληλα, οι δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης στον Δήμο έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μεταξύ 2022 και 2024, αποτυπώνοντας τη ραγδαία επέκταση του φαινομένου.
Η εφαρμογή του μέτρου θα γίνεται μέσω του Μητρώου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, με μπλοκάρισμα νέων εγγραφών στις ζώνες που εντάσσονται στον περιορισμό, ενώ το 2026 θεωρείται έτος «δοκιμής» για την αποτελεσματικότητά του. Αν τα στοιχεία δείξουν αποκλιμάκωση της πίεσης στα ενοίκια και επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση, δεν αποκλείεται η χρονική παράταση του μέτρου αλλά και η επέκτασή του σε άλλες περιοχές υψηλής τουριστικής έντασης.
Παράλληλα, στις ζώνες όπου απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης Αθήνα και Θεσσαλονίκη , όταν ένα ακίνητο μεταβιβάζεται –είτε με αγοραπωλησία είτε με γονική παροχή είτε με κληρονομιά– διαγράφεται από το Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως Airbnb, αλλά οδηγείται υποχρεωτικά στη μακροχρόνια μίσθωση ή στην ιδιοκατοίκηση. Με τον τρόπο αυτό, η άδεια βραχυχρόνιας μίσθωσης αποδεσμεύεται από το ακίνητο και παύει να το ακολουθεί σε περίπτωση μεταβίβασης.
Το μέτρο στέλνει σαφές μήνυμα και προς την αγορά ακινήτων, καθώς αλλάζει τους όρους για όσους σχεδίαζαν επενδύσεις αποκλειστικά με στόχο τη βραχυχρόνια μίσθωση στο κέντρο της πόλης. Με το πάγωμα νέων αδειών αλλά και το μπλόκο στη μεταβίβαση υφιστάμενων αδειών, κλείνουν τα «παράθυρα» καταστρατήγησης και αποτρέπεται η πρακτική αγοράς διαμερισμάτων με έτοιμο Airbnb, που τα τελευταία χρόνια είχε εκτοξεύσει τις τιμές σε συγκεκριμένες γειτονιές.
