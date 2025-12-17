Ο Έρικ Τραμπ κεντρικός ομιλητής και επίτιμος καλεσμένος στο Davos Lodge/Greek house 2026

Κεντρικός ομιλητής και επίτιμος καλεσμένος στοθα είναι ο, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 στο Νταβός, παράλληλα με την εβδομάδα διεξαγωγής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum).Το Davos Lodge, που συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας, θα φιλοξενηθεί στο αναβαθμισμένο Hotel Cresta Sun, στην οδό Talstrasse 52. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη πλατφόρμα διαλόγου, η οποία έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης παγκόσμιων ηγετών, επενδυτών, πολιτικών παραγόντων και στελεχών της καινοτομίας.Το κεντρικό θέμα της διοργάνωσης για το 2026 είναι «Συνεργασίες για ένα Καλύτερο Μέλλον», με έμφαση στη διερεύνηση κοινών λύσεων σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη γεωπολιτική, την παγκόσμια οικονομία, την τεχνολογία και το περιβάλλον.Στο πλαίσιο αυτό, ο Έρικ Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει και να ηγηθεί συζητήσεων γύρω από τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αξιοποιώντας την εμπειρία του στον τομέα των ακινήτων, της φιλοξενίας, της ανάπτυξης και των νέων επενδυτικών εργαλείων, όπως τα κρυπτονομίσματα. Ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Trump, έχει επιβλέψει δραστηριότητες σε Trump Golf, Trump Hotels και Trump Winery, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες, όπως η πώληση του Trump International Hotel στην Ουάσινγκτον.Παράλληλα, έχει ενεργό ρόλο σε χρηματοοικονομικές πρωτοβουλίες και φιλανθρωπικές δράσεις, με τη συγκέντρωση άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο St. Jude να συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Georgetown και συγγραφέας best seller, δραστηριοποιείται επίσης ως σύμβουλος σε πολιτικές καμπάνιες.Το Davos Lodge λειτουργεί ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής κοινότητας, φιλανθρωπικών οργανισμών και κοινωνίας των πολιτών. Η διοργάνωση του 2026 θα περιλαμβάνει κεντρική σκηνή, χώρους B2B συναντήσεων και ειδικά διαμορφωμένο στούντιο για τα μέσα ενημέρωσης.