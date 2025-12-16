Κάτω από τα 60 δολάρια υποχώρησε το πετρέλαιο για πρώτη φορά από τον Μάιο
Πιέσεις στις τιμές από τις προσδοκίες ειρήνης στην Ουκρανία και τα ασθενή στοιχεία της Κίνας
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν νωρίς την Τρίτη, διευρύνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων.
Το Brent κατέγραψε πτώση έως 1%, διαπραγματευόμενο στα 59,96 δολάρια, διευρύνοντας τις απώλειες από την αρχή του έτους, ενώ το αμερικανικό WTI κινήθηκε κοντά στα 56 δολάρια το βαρέλι.
Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν στο Βερολίνο εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, σε συνομιλίες με τον πρόεδρο της χώρας — μια πρωτοφανή κίνηση που ενίσχυσε την αισιοδοξία σε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι οι διαπραγματεύσεις πλησιάζουν προς μια λύση για τον τερματισμό του πολέμου.
Την ίδια ώρα, πρόσθετες πιέσεις στις τιμές άσκησαν τα ασθενέστερα του αναμενόμενου οικονομικά στοιχεία από την Κίνα. Όπως έδειξαν επίσημα στοιχεία τη Δευτέρα, η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, ενώ οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν τον πιο αργό ρυθμό ανόδου από τον Δεκέμβριο του 2022, εν μέσω της πανδημίας COVID-19.
Τα στοιχεία αυτά ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι η στρατηγική της Κίνας να στηρίζεται στις εξαγωγές για να αντισταθμίσει τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση ενδέχεται να χάνει δυναμική. Μια επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας θα ασκούσε περαιτέρω πίεση στη ζήτηση πετρελαίου στη μεγαλύτερη χώρα-καταναλωτή παγκοσμίως, όπου η αυξανόμενη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων περιορίζει ήδη την κατανάλωση καυσίμων.
