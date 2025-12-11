Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους