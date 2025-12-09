Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των σπιτιών»: Όλα τα σπίτια με δικό τους αριθμό από το 2026
Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των σπιτιών»: Όλα τα σπίτια με δικό τους αριθμό από το 2026
Νέα ψηφιακή πλατφόρμα «E-Registries» ενοποιεί ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ, ρεύμα, νερό, ασφάλειες – Αυτόματος συγχρονισμός με Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ και δήμους – Τι αλλάζει σε αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις και επιδοτήσεις
Ο «Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου» (Μ.Α.Τ.Α.), το αντίστοιχο του Προσωπικού Αριθμού ή του ΑΜΚΑ που έχουν οι πολίτες, κάνει πρεμιέρα από το 2026 και υπόσχεται να βάλει τέλος στο σημερινό χαοτικό τοπίο των διάσπαρτων στοιχείων για κάθε ακίνητο. Κάθε σπίτι, οικόπεδο, κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος θα αποκτήσει έναν και μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος θα το συνοδεύει σε όλες τις συναλλαγές: φορολογικές, τεχνικές, πολεοδομικές, νομικές και διοικητικές.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα