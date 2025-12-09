Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των σπιτιών»: Όλα τα σπίτια με δικό τους αριθμό από το 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των σπιτιών»: Όλα τα σπίτια με δικό τους αριθμό από το 2026

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα «E-Registries» ενοποιεί ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ, ρεύμα, νερό, ασφάλειες – Αυτόματος συγχρονισμός με Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΔΕΔΔΗΕ και δήμους – Τι αλλάζει σε αγοραπωλησίες, μεταβιβάσεις και επιδοτήσεις

Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των σπιτιών»: Όλα τα σπίτια με δικό τους αριθμό από το 2026
Ο «Μοναδικός Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου» (Μ.Α.Τ.Α.), το αντίστοιχο του Προσωπικού Αριθμού ή του ΑΜΚΑ που έχουν οι πολίτες, κάνει πρεμιέρα από το 2026 και υπόσχεται να βάλει τέλος στο σημερινό χαοτικό τοπίο των διάσπαρτων στοιχείων για κάθε ακίνητο. Κάθε σπίτι, οικόπεδο, κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος θα αποκτήσει έναν και μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος θα το συνοδεύει σε όλες τις συναλλαγές: φορολογικές, τεχνικές, πολεοδομικές, νομικές και διοικητικές.


