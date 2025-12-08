Κωνσταντίνος Κωστούλης: Ποιος είναι ο Αγρότης της Χρονιάς – Το δύσκολο παρόν και το πλάνο για τον πρωτογενή τομέα
Κωνσταντίνος Κωστούλης: Ποιος είναι ο Αγρότης της Χρονιάς – Το δύσκολο παρόν και το πλάνο για τον πρωτογενή τομέα
Ο Αγρότης της Χρονιάς πήρε το βραβείο και παραμένει στα μπλόκα - Τι καλλιεργεί - Ο Ντάνιελ, η κλιματική αλλαγή και οι νέοι αγρότες
Εμφανώς συγκινημένος, ο 25χρονος Κωνσταντίνος Κωστούλης, αγρότης στην οικογενειακή εκμετάλλευση από τη Χάλκη Λάρισας, παρέλαβε το απόγευμα της Παρασκευής, το βραβείο του Αγρότη της Χρονιάς 2026. Προερχόμενος από μια βαριά χτυπημένη περιφέρεια, τη Θεσσαλία, δεν παρέλειψε πάνω στη σκηνή να μιλήσει για τα προβλήματα του κλάδου.
«Από τη Λάρισα μέχρι τον Βόλο δεν βελάζει ούτε ένα πρόβατο – όλα έχουν θανατωθεί. Την ώρα που μιλάμε, χιλιάδες τρακτέρ βρίσκονται στους δρόμους. Η νέα γενιά βρίσκεται στους δρόμους γιατί βλέπει ένα αβέβαιο μέλλον. Χρειαζόμαστε λύσεις, χρειαζόμαστε βοήθεια», είπε μεταξύ άλλων. Και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς, αφού και ο ίδιος μαζί με όλο του το χωριό βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας. Από τα 3.000 στρέμματα που καλλιεργούν μαζί με τον πατέρα του, μέχρι την πραγματικότητα που βιώνουν οι νέοι αγρότες και την κλιματική αλλαγή, ο νεαρός, που όπως λέει «γεννήθηκε για να είναι στο χωράφι», συστήνεται στο newmoney.gr.
