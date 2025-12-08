Τέλη κυκλοφορίας 2026: Απλήρωτα 9 στα 10 ευρώ 23 μέρες πριν τη λήξη, τέλος το «πέναλτι» 100% αλλά και οι παρατάσεις

Η εμπρόθεσμη πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου - Για πρώτη φορά στα χρονικά, το σενάριο για παράταση στη διορία δεν φαίνεται να «παίζει», καθώς από το 2026 τα δεδομένα αλλάζουν