Tommy Hilfiger: Η ιστορία πίσω από τον «American cool» σχεδιαστή που κατέκτησε τον κόσμο
«Σκληρή δουλειά, τόλμη και πίστη στο όραμα» - Ο Tommy Hilfiger αποκαλύπτει τη δική του συνταγή για την επιτυχία
«Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, αν τα κυνηγήσεις και αν μάθεις να τα υλοποιείς». Με αυτά τα λόγια, ο Tommy Hilfiger μίλησε πρόσφατα στο podcast The Burnouts για το πώς ο ίδιος κατάφερε να χτίσει μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες μόδας στον κόσμο.
Για τον ίδιο, η συνταγή της επιτυχίας συνοψίζεται σε τρεις βασικές αρχές, σκληρή δουλειά, έλλειψη φόβου και τη δύναμη του manifestation, της πρακτικής, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, ειδικά μέσα από το TikTok και συνδέεται με τον νόμο της έλξης.
Ο Hilfiger εξήγησε, ότι ποτέ δεν είδε τα εμπόδια ως λόγους για να σταματήσει, αλλά ως προκλήσεις που τον ώθησαν να βρει νέες λύσεις. «Πρέπει να βρεις τον τρόπο να περάσεις πάνω, κάτω, γύρω ή μέσα από το εμπόδιο», είπε χαρακτηριστικά. «Και αν εγκαταλείψεις την προσπάθεια, γιατί νομίζεις ότι δεν υπάρχει δρόμος, τότε αδικείς τον εαυτό σου».
Πώς ξεκίνησε το αμερικάνικο όνειρο
Ο Tommy Hilfiger γεννήθηκε στην Ελμίρα, μια μικρή πόλη της Νέας Υόρκης, ήταν το δεύτερο από εννέα παιδιά της μιας τυπικής αμερικανικής οικογένειας της δεκαετίας του 1960. Από νεαρή ηλικία τον κέρδισαν η μουσική και το στυλ των ροκ σταρ. Αναζητούσε ρούχα που μιμούνταν το στυλ των αγαπημένων του καλλιτεχνών, αλλά στη μικρή του πόλη δεν υπήρχαν τέτοια καταστήματα.
