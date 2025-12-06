Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο τουρισμός: Στα 23-23,5 δισ. τα έσοδα φέτος
Στα 42 εκατ. οι επισκέπτες στη χώρα, από 40,7 εκατ. που ήταν το 2024 - Η πτώση του Σεπτεμβρίου και η άνοδος του Οκτωβρίου, με τους ταξιδιώτες να ξοδεύουν λιγότερα από πέρυσι
Το στοίχημα για τουριστικές εισπράξεις πάνω από τα 23 δισ. ευρώ από τα 21,6 δισ. ευρώ του 2024, συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας, φαίνεται να κερδίζει φέτος ο ελληνικός τουρισμός, με την πρόβλεψη των τουριστικών φορέων σε επίπεδο αφίξεων να κάνει λόγο για ένα νούμερο πέριξ των 42 εκατομμυρίων ταξιδιωτών από τα 40,7 του 2024.
Ηδη, στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025 τα επίσημα νούμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψαν τουριστικές εισπράξεις ύψους 20,13 δισ. ευρώ, με άνοδο κατά 9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο, με μείωση εσόδων όμως 3,6% τον Σεπτέμβριο. Εστω και αν η πτώση του Σεπτεμβρίου αποτέλεσε έκπληξη για τους τουριστικούς φορείς αναζητώντας τώρα τις αιτίες, η εκτίμηση για τις εισπράξεις το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, παραπέμπει σε ένα νούμερο εσόδων πέριξ των 3 δισ. ευρώ. Εξ ου και το σύνολο τελικά των εισπράξεων εκτιμάται μεταξύ 23-23,5 δισ. ευρώ, με σημαντική φέτος και τη συμβολή της κρουαζιέρας: η κρουαζιέρα συνεχίζει το θετικό σερί από το 2024, οπότε οι συνολικές εισπράξεις από τους επιβάτες αυξήθηκαν στο 1 δισ. ευρώ, κατά 22,4% σε σχέση με το 2023. Οι φετινοί ρυθμοί ανόδου είναι αντίστοιχοι: στο +19,5% και ήδη στο εννεάμηνο οι εισπράξεις έχουν αγγίξει το 1 δισ. ευρώ (984 εκατ. ευρώ).
Ακριβώς το αντίθετο συνέβη τώρα στα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, που παραπέμπουν σε πτώση των εισπράξεων κατά 3,6% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και αύξηση της κίνησης αντίστοιχα κατά 3,6%, στα 5,58 εκατομμύρια ταξιδιώτες, προκαλώντας επίσης έκπληξη στους ανθρώπους του κλάδου.
Τα φετινά παράδοξαΤο 2025, λοιπόν, αφήνει θετικό αποτύπωμα, με αρκετά όμως σκαμπανεβάσματα στις κρατήσεις, αλλά και εκπλήξεις επί τα βελτίω μέσα στο καλοκαίρι ή επί τα χείρω, τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Στην καρδιά του καλοκαιριού ήταν χαρακτηριστική η γενικότερη αίσθηση στους προορισμούς από ξενοδόχους και καταστηματάρχες για πτώση μέσα στον Ιούλιο, που διαψεύστηκε όμως ευχάριστα από τα επίσημα νούμερα της ΤτΕ με ιστορικό ρεκόρ εσόδων άνω των 4,5 δισ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι ένα μέρος της αύξησης αποδίδεται στον πληθωρισμό, η άνοδος ήταν διψήφια, στο +15% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023.
