Γιάννης Αντετοκούνμπο: 5+1 σενάρια για το «χρυσό» deal του σταρ των $186 εκατ.
Γιάννης Αντετοκούνμπο: 5+1 σενάρια για το «χρυσό» deal του σταρ των $186 εκατ.
Μένει ή φεύγει ο (τραυματίας) Greek Freak από τους Μπακς; Πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα τα «σπάσουν» - Ο αμερικανικός τύπος όμως προσθέτει… εκδοχές στο «σίριαλ»
«Χορό» εκατομμυρίων φαίνεται να στήνουν – και πάλι- στο ΝΒΑ γύρω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι επίδοξοι «μνηστήρες» του Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, με αβέβαιη την κατάληξη του νέου «σίριαλ».
Η φημολογία που φέρει τον Greek Freak «να το σκέφτεται» για την παραμονή του στα «ελάφια» και τους Νικς να τον «φλερτάρουν» με διάθεση να τον… απαγάγουν από το Ουισκόνσιν, αποκτά νέες διαστάσεις.
Κι αυτό συμβαίνει, διότι ένα έγκυρο μέσο ενημέρωσης όπως το Sports Illustrated φρόντισε να ρίξει στο τραπέζι άλλα 4 τουλάχιστον δυνητικά σενάρια για το μέλλον του ύψους 2.11 μ. διεθνή φοργουόρντ (την ώρα μάλιστα που είναι ο ίδιος είναι τραυματίας από μια θλάση στη δεξιά γάμπα, αρκετά σοβαρή για να τον κρατήσει εκτός γηπέδων από 2 έως 4 εβδομάδες).
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η φημολογία που φέρει τον Greek Freak «να το σκέφτεται» για την παραμονή του στα «ελάφια» και τους Νικς να τον «φλερτάρουν» με διάθεση να τον… απαγάγουν από το Ουισκόνσιν, αποκτά νέες διαστάσεις.
Κι αυτό συμβαίνει, διότι ένα έγκυρο μέσο ενημέρωσης όπως το Sports Illustrated φρόντισε να ρίξει στο τραπέζι άλλα 4 τουλάχιστον δυνητικά σενάρια για το μέλλον του ύψους 2.11 μ. διεθνή φοργουόρντ (την ώρα μάλιστα που είναι ο ίδιος είναι τραυματίας από μια θλάση στη δεξιά γάμπα, αρκετά σοβαρή για να τον κρατήσει εκτός γηπέδων από 2 έως 4 εβδομάδες).
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα