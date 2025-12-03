Το γαλαζοπράσινο δόγμα «για τους αγρότες ρε γμτ», το αριστερόμετρο Νίκου-Χάρη, το πιο ακριβό νοίκι της Ερμού, η μη διάψευση ενός deal… και τέλος, μαζί σου Αλέξη, η στήλη είναι πιο σέξι!
Χαίρετε, τώρα εμείς μπορεί να γράφουμε και να λέμε για τους αγρότες και τους μπλοκαρισμένους δρόμους, ότι θα το «μαζέψει» το Μ.Μ, αλλά το «αυτή είναι η Ελλάδα» του αείμνηστου Σημίτη, ή το «αυτοί είστε» του Μητσάρα του Κουτσούμπα ισχύουν μια χαρά
Μου λένε λοιπόν ότι ο Κ.Μ θα παρακολουθεί το θέμα εκ του σύνεγγυς αλλά η κυβέρνηση θα ακολουθήσει τη γνωστή και πεπατημένη οδό: Με σάλιο και υπομονή οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις γίνονται… γιαχνί. Δηλαδή, η τακτική είναι απλώς να αφήσουμε να κάνει τα κοκόρια καμιά εβδομάδα η αγροτιά μας, να κρατήσουμε κι εμείς τα προσχήματα να μην κλείσουν τα λιμάνια και τα τελωνεία και σιγούλια σιγούλια να πάμε για γιορτές. Μιλήσανε και με τον Χρυσοχοΐδη, που έχει τεράστια εμπειρία στο… «τράβα το σκοινί – άφησέ το λίγο λάσκα» ώστε να τελειώνουμε χωρίς πολλές εντάσεις και όλα καλά. Εδώ που τα λέμε οι αγρότες μας με επιδοτήσεις ζούνε δεκαετίες τώρα και με… ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ που όλοι έκαναν ότι δεν ήξεραν. Δεν είναι και λίγα 3,7 δισ. ευρώ ετησίως σε επιδοτήσεις. Ή όχι;
Οι βουλευτές και ο ΕΛΓΑ
-Η υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων βεβαίως προκαλεί εκνευρισμό στους "γαλάζιους" βουλευτές των αγροτικών περιοχών. Αρκετοί εξ αυτών που είναι προσκεκλημένοι στο αυριανό τραπέζι που κάνει ο Κ.Μ στον "Καραβίτη" για τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ετοιμάζονται να θέσουν το ζήτημα. Το επιχείρημά τους είναι ότι δεν γίνεται η κυβέρνηση να δίνει τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί και αυτό να μην το πιστώνεται. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών βάζουν στο στόχαστρο τον ΕΛΓΑ, ο οποίος κράτησε λεφτά για εισφορές, αφού πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις και εκτιμούν ότι θα μπορούσε να είχε δοθεί ένα τράτο, ώστε να μπουν κι άλλα χρήματα και οι αγρότες να έχουν ρευστότητα. Βεβαίως, κάποιοι στοχεύουν και προς το Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας ότι κάποιοι χειρισμοί γυρνούν μπούμερανγκ στο τέλος της μέρας.
Μιλένα
-Χθες είδα τη Μιλένα Αποστολάκη, υποτίθεται μία νέα γυναίκα με σύγχρονες ιδέες από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, να… πλακώνει έναν ευγενή δημοσιογράφο (Παπαχλιμίντζος) γιατί τη ρώτησε στην TV αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων. Η φουκαριάρα αγρίεψε στην οθόνη γιατί δεν ήξερε τι να απαντήσει σε μία πολύ απλή και ξεκάθαρη ερώτηση. Ούτε ναι, είναι υπέρ ήθελε να πει, γιατί σου λέει θα γελάει ο (κανονικός) κόσμος μαζί μου, αλλά ούτε και όχι γιατί (σου λέει) θα φανώ δεξιούλα, οπότε κακό αυτό. Θλίψη, έτσι; Θα πείτε η Μιλένα σε πείραξε, εδώ η Αννούλα (Διαμαντοπούλου) η εκσυγχρονίστρια πήγε στα μπλόκα… να μιλήσει με τους αγρότες. Και ο Τσίπρας είχε πάει και είχε καβαλήσει ένα τρακτέρ και έγινε πρωθυπουργός, αλλά άλλες εποχές βέβαια.
Χάρης ή Νίκος πιο αριστερός;
-Τώρα βλέπω ένα μπρα ντε φερ μεταξύ του αρχηγού μας Νίκου Α. και του δημάρχου μας Χάρη για το ποιος είναι πιο αριστερός ή μάλλον ποιος μισεί περισσότερο τον Μητσοτάκη. Κοινή συνισταμένη και των δύο να «μιλήσουμε λέει με τις προοδευτικές δυνάμεις» αρκεί να πέσει ο Μητσοτάκης. Εγώ έχω μερικές απορίες, καταρχάς αν στις… Προοδευτικές Δυνάμεις συμπεριλαμβάνουν και τον Νίκο Δένδια (αρκεί να φύγει ο Κ.Μ), τουλάχιστον ο Νίκος. Και δεύτερον αν στις ίδιες Δημοκρατικές Δυνάμεις ο Χάρης εννοεί τον Τσίπρα, γιατί άλλος, Χάρη μου, δεν υπάρχει, οι Φάμελλοι οσονούπω μας τελειώνουν. Να σας υπενθυμίσω κάτι, στις εκλογές του 2023 ο Μητσοτάκης κέρδισε 41% όταν πέρασε στην κοινή γνώμη ότι θα «ενωθούν οι Δημοκρατικές Δυνάμεις και θα φτιάξουν μία κυβέρνηση – κουρελού που θα πάει τη χώρα πίσω στον αγύριστο του 2016-2019». Ε, το πάνε και τώρα φιρί φιρί να φτιάξουν κλίμα.
Pierr – campaign
-Συνεχίζει τις περιοδείες ο Πιερρακάκης, από Δουβλίνο στο Λονδίνο και από χθες βράδυ στη Ρώμη. Θα δει τον ομόλογό του υπουργό Οικονομικών αλλά γενικώς μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το παλεύει μεθοδικά και οργανωμένα. Στο συνέδριο, πάντως, της Morgan Stanley και του Χ.Α. στο Λονδίνο, στη συζήτηση που είχε ο ΥΠΟΙΚ με τον Στεφάν Μπουζνά, ο CEO της Euronext εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Υπογράμμισε, δε, το ρόλο που θα έχει η Euronext η οποία θα λειτουργήσει υποβοηθητικά για την ανάπτυξη των ελληνικών εισηγμένων.
Τσίπρας day
-Σήμερα πολύς κόσμος περιμένει την εμφάνιση του Τσίπρα στο "Παλλάς" και προφανώς θα συζητηθούν οι παρουσίες, οι απουσίες, τα πηγαδάκια κ.λπ. Την ίδια ώρα ο Κ.Μ θα είναι στο Intercontinental για το ετήσιο δείπνο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Το κουτσομπολιό πάντως είναι στο Παλλάς και αναμένεται με αγωνία κυρίως στον χώρο της Αριστεράς, αλλά και απ’ όλους εμάς που ζούμε με τον πολιτικό χαβαλέ. Μαζί σου Αλέξη, η στήλη είναι πιο σέξι!
Ανδρουλάκης και ΔΣΑ
-Ότι η ΝΔ στήριζε τον Δημήτρη Αναστασόπουλο που πρώτευσε στον πρώτο γύρο των εκλογών του ΔΣΑ ήταν γνωστό. Άλλωστε και πολλά κυβερνητικά στελέχη που ψήφισαν στις εκλογές, δήλωναν στήριξη στον Αναστασόπουλο. Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου όμως είχε έναν ηττημένο, λένε χαιρέκακα στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο εκλεκτός του και σύζυγος της πρώην διευθύντριας του γραφείου τού Ανδρουλάκη, ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος, έμεινε εκτός δεύτερου γύρου. Αντ' αυτού πέρασε ο ανεξάρτητος, με αναφορές σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος μάλιστα έχει συμπάθειες και στις τάξεις της ΝΔ, π.χ. μαζί του είναι το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και δικηγόρος του Σαμαρά, Δημήτρης Γιάννος. Μάλιστα, υπέρ Καλαντζόπουλου εκδηλώθηκαν πολλοί γνωστοί ΠΑΣΟΚοι δικηγόροι, όπως ο Τσουκαλάς, ο Δουδωνής, ο Χρηστίδης κ.ά.
Οι συζητήσεις για Εuroxx
-Και στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν υπήρχαν προσεγγίσεις, ωστόσο αυτή τη φορά τα πράγματα φαίνεται πως είναι πιο σοβαρά για ένα deal με επίκεντρο τη Euroxx Χρηματιστηριακή. Η στήλη έγραψε χθες πως η Τράπεζα Πειραιώς «κοιτάζει για τα καλά» την πιο μεγάλη μη τραπεζική χρηματιστηριακή και πληροφορίες που έρχονται από διάφορες πλευρές ανέφεραν πως πρόκειται για κλεισμένη δουλειά, αλλά βέβαια όπως όλοι γνωρίζουν στα deals πρέπει να μπει και το μελάνι στο χαρτί. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που έλεγαν στη στήλη ότι απλώς έγινε μια συζήτηση, χωρίς νούμερα και χωρίς δομή. Θα φανεί... Η χρηματιστηριακή εταιρεία πάντως πέρυσι είχε κέρδη προ φόρων 5,2 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. το 2023, ενώ για φέτος τα μεγέθη λογικά αναμένονται ακόμη καλύτερα λόγω της πορείας του Χ.Α. αλλά και της συμμετοχής της Euroxx σε σειρά αυξήσεων κεφαλαίου, εκδόσεων, εισαγωγών κ.λπ.
Το χρυσό νοίκι στην Ερμού
-Η Grand Optical Hellas ανήκει στον Όμιλο Grand Vision ο οποίος ελέγχεται από τον κολοσσό Essilux, παγκόσμιο πρωταγωνιστή στην αγορά οπτικών. Η Grand Optical συμφώνησε και ανοίγει κατάστημα οπτικών στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού, δίπλα στην Καπνικαρέας. Αν είναι σωστές οι πληροφορίες, το ενοίκιο είναι ένα από τα υψηλότερα για κατάστημα στην Ελλάδα, 33.000 ευρώ τον μήνα. Δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ένα κατάστημα οπτικών - έστω και στον πιο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας και με τα πολλά τετραγωνικά του - που να μπορεί να καλύψει με τον τζίρο του το συγκεκριμένο ενοίκιο και τα λειτουργικά κόστη που συνεπάγεται (μισθοί, τέλη, συντήρηση κ.λπ). Στην Ελλάδα, τα προϊόντα Essilux κυριαρχούν και στη χονδρική αγορά. Η Luxottica εμφανίζει κύκλο εργασιών της τάξης των 35 εκατ. ευρώ. Το σύνολο της ελληνικής αγοράς επωνύμων σκελετών για γυαλιά όρασης και ηλίου πλησιάζει τα 65 εκατ. ευρώ. Η Essilor μαζί με τη Shamir (της ίδιας ιδιοκτησίας) πραγματοποιούν τζίρο στους φακούς οράσεως περίπου 25 εκατ. ευρώ, όταν το σύνολο της ελληνικής αγοράς δεν ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Grand Optical πραγματοποιεί αυτή τη μεγάλη επένδυση στην οδό Ερμού για να κυριαρχήσει απολύτως στην αγορά.
Βροχές-ανάσα για τους ταμιευτήρες: +10 εκατ. m³ νερού σε τρεις ημέρες
-Λίγες μόλις ημέρες μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την κήρυξη της Αττικής και των νησιών Λέρου, Πάτμου και Μεγανήσι Λευκάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο καιρός φρόντισε να δώσει κάποιες ανάσες στους ταμιευτήρες που έχουν αρχίσει να ξύνουν τον πάτο του βαρελιού. Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών άνοιξαν τους ουρανούς και ενίσχυσαν τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ με περίπου 10 εκατ. m³ νερού από την Παρασκευή έως προχθές Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ανεβάζοντας τα συνολικά αποθέματα από 371 σε 381 εκατ. m³ - αύξηση που καταγράφεται μέσα σε μόλις τρία εικοσιτετράωρα. Με δεδομένη την ημερήσια κατανάλωση περίπου 1 εκατ. m³, προκύπτει θετικό ισοζύγιο γύρω στα 3 εκατ. m³ νερού ημερησίως, ενισχύοντας με σταθερό ρυθμό την ασφάλεια υδροδότησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 24 Νοεμβρίου τα αποθέματα στους ταμιευτήρες ήταν 363 εκατ. m³, γεγονός που δείχνει καθαρή αύξηση περίπου 18 εκατ. m³ μέσα σε μία εβδομάδα. Ο καιρός, λοιπόν, φαίνεται προς το παρόν να δικαιώνει αλλά και να ενισχύει τα μέτρα που έχουν ήδη μπει σε εφαρμογή για μην ξεμείνουμε από νερό.
Προβληματισμός στη Wall Street για την πρόταση εξαγοράς της Genco
-Έντονες συζητήσεις συνεχίζει να προκαλεί στους κύκλους της ναυτιλίας και των επενδύσεων η προσφάτως κατατεθείσα πρόταση της Diana Shipping, συμφερόντων της Σεμίραμις Παληού, για εξαγορά της μεγαλύτερης ανταγωνίστριά της, Genco Shipping & Trading, έναντι 750 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση χρηματοδοτείται με σημαντικό δάνειο από τις νορβηγικές τράπεζες DNB και Nordea και, αν και δεν ήταν τελείως απρόσμενη λόγω της συσσώρευσης μετοχών της Genco από την Diana το προηγούμενο διάστημα, έχει προκαλέσει αναστάτωση. Στην αγορά, η πρόταση χαρακτηρίζεται από ορισμένους αναλυτές… παράξενη. Όπως επισημαίνουν, «η Diana διαθέτει κεφαλαιοποίηση μόλις το ένα τέταρτο της Genco, με χαμηλές αποδόσεις σε σύγκριση με άλλες εταιρείες του κλάδου. Ωστόσο, το γεγονός ότι η προσφορά είναι αποκλειστικά σε μετρητά, με premium 15% πάνω στην τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης της Genco, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες αποδοχής της από τους μετόχους, ειδικά σε μια εποχή όπου οι αποδόσεις της βιομηχανίας dry bulk παραμένουν περιορισμένες». Σύμφωνα με τις ίδιους οικονομικούς κύκλους η στρατηγική της Diana δείχνει βαθιά κατανόηση των αδυναμιών της Genco. Η τελευταία έχει μειώσει σημαντικά τον δανεισμό της τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ελκυστικότερη για μια cash πρόταση, ενώ παράλληλα η κατανομή των μετοχών της είναι διάσπαρτη. Δεν υπάρχει ένας κυρίαρχος μέτοχος που να υποστηρίζει την ανεξαρτησία της εταιρείας, γεγονός που καθιστά την Genco ευάλωτη σε μια καλά χρηματοδοτούμενη εξαγορά. Σήμερα, η Diana κατέχει το 14,83%, ενώ ακολουθούν μικρότερα ποσοστά από επενδυτικά κεφάλαια, όπως η Kibo Investments, και θεσμικούς επενδυτές όπως η BlackRock και η Dimensional Fund Advisors, οι οποίοι δεν αναμένεται να παρέμβουν αποφασιστικά υπέρ της διοίκησης. Η πρόταση της Diana αν επιτύχει, θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στις διοικήσεις των άλλων εταιρειών dry bulk ότι ακόμη και μικρότερες, λιγότερο αποδοτικές εταιρείες μπορούν να αμφισβητήσουν την τρέχουσα ιεραρχία, αρκεί να κινηθούν στρατηγικά και με κατάλληλη χρηματοδότηση.
Οι Έλληνες εφοπλιστές ξαναχτυπούν αλλά με μέτρο
-Η πρόσφατη αναθέρμανση των ελληνικών παραγγελιών στα ναυπηγεία της Άπω Ανατολής δεν πέρασε απαρατήρητη από την αγορά. Παρά την περιορισμένη δυναμική του 2025, αρκετά ελληνικά ονόματα εμφανίστηκαν ξανά στα orderbooks, δημιουργώντας την αίσθηση μιας σύντομης κινητικότητας σε ένα κατά τα άλλα υποτονικό περιβάλλον. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ναυλομεσιτών, η δραστηριότητα συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένους παίκτες - Eastmed, Ocean Bulk, Efnav, Seanergy, Capital Shipping, Atlantic Bulk, JME - με σαφή προτίμηση σε Kamsarmax και Ultramax, και επιλεκτικές κινήσεις σε Capesize. Η εικόνα αυτή, όμως, παραμένει περιορισμένη σε κλίμακα. Οι Έλληνες έδωσαν μόλις 26 παραγγελίες σε ένα έτος που υπολείπεται σημαντικά των προηγούμενων, αποδεικνύοντας ότι η κίνηση είναι περισσότερο «τακτική» παρά στρατηγική. Η έντονη στροφή προς τα κινεζικά ναυπηγεία, και κυρίως τη Hengli, δεν θεωρείται έκπληξη. Οι τιμές, τα πρώιμα slots και η επιθετική εμπορική πολιτική συνιστούν ένα πακέτο που δύσκολα αγνοείται σε περιβάλλον υψηλού κόστους. Το παραπολιτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στο πώς οι Έλληνες προσαρμόζονται στον συνδυασμό κανονιστικής ασάφειας και γεωπολιτικής αστάθειας: κρατούν χαμηλό προφίλ, αποφεύγουν τις μεγάλες δεσμεύσεις και κινούνται με επιλεκτικές τοποθετήσεις, συχνά συγκεντρωμένες στο τέλος του έτους. Στο παρασκήνιο, αρκετοί πλοιοκτήτες εκτιμούν ότι η καθυστέρηση του IMO στις τεχνολογικές προδιαγραφές λειτουργεί τελικά ως «ανάσα χρόνου». Οι περισσότεροι αποφεύγουν τις μεγάλες αποφάσεις για καύσιμα και συστήματα πρόωσης, μέχρι να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο. Στην πραγματικότητα, αυτό έχει μετατρέψει τις κινήσεις του φθινοπώρου σε μια μορφή τοποθέτησης «χαμηλού ρίσκου» ενόψει του επόμενου ναυτιλιακού κύκλου. Η αγορά αναγνωρίζει ότι οι Έλληνες δεν απουσιάζουν, απλώς τηρούν μια στάση προσεκτικής αναμονής. Η αναβίωση της δραστηριότητας των τελευταίων εβδομάδων δεν συνιστά ακόμη νέα τάση, αλλά αποτελεί ένδειξη ότι οι μεγάλοι όμιλοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και παραμένουν έτοιμοι να κινηθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα όταν το ρυθμιστικό και ναυπηγικό τοπίο σταθεροποιηθεί. Σε τελική ανάλυση, το ελληνικό αποτύπωμα του 2025 μπορεί να είναι μικρό, αλλά το timing των κινήσεων δείχνει ότι κανείς δεν έχει αποσυρθεί από το παιχνίδι, απλώς όλοι περιμένουν να καθαρίσει ο ορίζοντας πριν ξεκινήσει ο επόμενος γύρος.
Οι Δανοί αιφνιδίασαν
-Συνέχεια στο σίριαλ για τα προϊόντα νικοτίνης, με αιφνιδιαστικό τρόπο, φαίνεται πως φέρνει η δανέζικη προεδρία με νέα αναθεωρημένη πρόταση επί της οδηγίας για τη φορολόγηση των προϊόντων καπνού και νικοτίνης που έχει διαρρεύσει (από το Euractiv) στις Βρυξέλλες. Η αναθεωρημένη πρόταση, ενώ παρουσιάζεται ως συμβιβασμός, με μια πιο προσεκτική ανάγνωση αποδεικνύει ότι στην πράξη στοχοποιούνται τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού και τα σακουλάκια νικοτίνης. Για τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού που παράγει και εξάγει η Ελλάδα, προβλέπεται ελάχιστος φορολογικός συντελεστής 360 ευρώ ανά κιλό καπνού, από 157 που είναι σήμερα. Πρόκειται δηλαδή για μία αύξηση περίπου 130%. Επιπλέον, σύμφωνα με πηγές από τις Βρυξέλλες, στην αναθεωρημένη πρόταση έχουν ληφθεί υπόψη σχόλια κρατών-μελών σε εντελώς επιλεκτική βάση, ενώ άλλα σχόλια κρατών-μελών με βιομηχανικά και γεωργικά συμφέροντα στην οδηγία αυτή, όπως η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία, έχουν αγνοηθεί πλήρως. Θυμίζουμε ότι ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Οκτώβριο, είχε στείλει ιδιαίτερα ηχηρό μήνυμα προς τον Ολλανδό Επίτροπο και είχε εκφράσει σοβαρότατες επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα, αναφέροντας ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί αυξήσεις που θα έχουν αρνητικές συνέπειες στους χιλιάδες καπνοκαλλιεργητές και λιανοπωλητές.
Μέρες Αυγούστου -πάλι- στο Χρηματιστήριο
-Προχθές, το Χρηματιστήριο της Αθήνας αγνόησε επιδεικτικά τις ανησυχίες των διεθνών αγορών και κινήθηκε ανοδικά στις παρυφές των 2.100 μονάδων, έστω και με χαμηλό τζίρο. Χθες η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 223,8 εκατ. ευρώ, αλλά με πακέτα αξίας 52,1 εκατ. ευρώ. Ο Γενικός Δείκτης σκαρφάλωσε λίγο ψηλότερα στις 2.107,88 μονάδες (-0,41%) αλλά σε καμιά στιγμή της συνεδρίασης δεν είχε αρνητικό πρόσημο. Η Coca Cola (-0,92% στα 43 ευρώ) του στέρησε τη χαρά μιας μεγαλύτερης νίκης αλλά ήρθε η Βιοχάλκο, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και η ΔΕΗ για να δείξουν ότι η άνοδος διαχέεται σε όλα τα blue chips. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι τραπεζικές μετοχές έμειναν στο περιθώριο αφού πραγματοποίησαν περίπου το 50% του συνολικού τζίρου της αγοράς. Η Eurobank ξεχώρισε και πάλι όχι μόνο για την άνοδο +1,3% στα €3,58, αλλά και τα 37 εκατ. ευρώ συναλλαγών που έγιναν στη μετοχή. Και η Piraeus (+0,14% στα €7,16) πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας μεγαλύτερης των 40 εκατ. ευρώ. Η Βιοχάλκο (+5,66% στα €10,46) υπερήφανη μαμά έβλεπε τη θυγατρική της ΕΛΧΑ (+2,72%) στα €3,40. Από κοντά και η ΔΕΗ (+2,48% στα €17,77) αλλά και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,7% στα €25,06), ο Sarantis (+1,3% στα €12,48) και η Helleniq Energy (+1,21% στα €8,38) με +1,21%.
Η Tether αγάπησε ξαφνικά το χρυσάφι
-Η Tether θεωρείται ο παγκόσμιος κολοσσός των κρυπτονομισμάτων. Είναι εκδότης του μεγαλύτερου stablecoin παγκοσμίως, του USDT. Τον τελευταίο καιρό όμως, εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους αγοραστές χρυσού, ξεπερνώντας ακόμα και τις κεντρικές τράπεζες. Την ώρα που το bitcoin κάνει την προσπάθειά του να επιστρέψει πάνω από τα 90.000 δολάρια, τα επίσημα στοιχεία (Σεπτ. 2025) δείχνουν ότι η Tether κατείχε 116 τόνους χρυσού αξίας 14 δισ. δολαρίων, δηλαδή περισσότερο από τα κρατικά αποθέματα χρυσού της Ελλάδας, της Ουγγαρίας και της Αυστραλίας. Μόνο στο τρίτο τρίμηνο 2025, η Tether αγόρασε 26 τόνους, περισσότερο από οποιαδήποτε μεμονωμένη κεντρική τράπεζα, ξεπερνώντας το Καζακστάν (18 τόνοι), τη Βραζιλία (15 τόνοι) και την Τουρκία (7 τόνοι). Η Jefferies υπολόγισε ότι η Tehter αγόρασε το 2% της παγκόσμιας ζήτησης χρυσού και το 12% των αγορών κεντρικών τραπεζών του τριμήνου. Η Tether παράγει 15 δισ. δολάρια κέρδη το 2025 από τους τόκους των αμερικανικών ομολόγων που κατέχει. Αυτά είναι κέρδη που δεν μοιράζει με τους κατόχους των stablecoins της. Αν διοχετεύσει το μισό αυτών των κερδών στον χρυσό, μπορεί να προσθέτει 50-60 τόνους ετησίως, επηρεάζοντας καθοριστικά τη διεθνή αγορά. Ο CEO Paolo Ardoino εξηγεί: «Ενώ ο κόσμος συνεχίζει να σκοτεινιάζει, η Tether θα επενδύει μέρος των κερδών της σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία όπως το Bitcoin, ο Χρυσός και η Γη». Με αυτή τη σειρά. Ο πρόσφατος νόμος GENIUS Act που ψήφισε η κυβέρνηση Τραμπ, απαγορεύει ρητά στους εκδότες stablecoins που θέλουν κανονιστική συμμόρφωση να χρησιμοποιούν χρυσό στα αποθεματικά τους. Η Tether όμως εκμεταλλεύτηκε το γραφειοκρατικό κενό μέχρι την ισχύ του νόμου, συνέχισε τις αγορές ακόμα και μετά την ψήφιση του νόμου, ενώ ταυτόχρονα ανακοίνωσε το USAT - ένα νέο stablecoin συμβατό με τον GENIUS Act, που δεν θα περιλαμβάνει χρυσό.
Η FED σταμάτησε την ποσοτική σύσφιγξη, το bitcoin πήρε τα πάνω του
-Η ποσοτική σύσφιγξη τελείωσε. Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα έριξε ρευστότητα στο διατραπεζικό σύστημα με μια μικρή ένεση με repos (συμφωνίες επαναγοράς μίας ημέρας) αξίας 13.5 δισ. δολαρίων. Μικρή; Όχι και τόσο. Eίναι η 2η μεγαλύτερη ένεση ρευστότητας μετά τον CoViD. Ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος από τα μέσα του 2022 κατά τη διάρκεια του οποίου η FED «απορρόφησε» από τη διατραπεζική αγορά 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Αμέσως πήρε θάρρος το bitcoin που πέρασε έναν «μαύρο» Νοέμβριο με καταβαράθρωση της αξίας του κατά -15%. Όταν αυξάνεται η ρευστότητα στην αγορά, το δολάριο μαλακώνει και η όρεξη για κινδύνους μεγαλώνει. Τα κρυπτονομίσματα βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας που τροφοδοτούσε με «carry trade» τις αγορές του πλανήτη, ακολουθεί εντελώς αντίθετη πολιτική. Η BοJ έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια τρεις φορές από το 2024 και οι πιθανότητες αύξησης του Δεκεμβρίου μόλις έφτασαν το 81%. Το να δανείζεσαι φθηνά γεν και να επενδύεις μαζικά στις αγορές έγινε μια πιο ακριβή διαδικασία.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
