Το γαλαζοπράσινο δόγμα «για τους αγρότες ρε γμτ», το αριστερόμετρο Νίκου-Χάρη, το πιο ακριβό νοίκι της Ερμού, η μη διάψευση ενός deal… και τέλος, μαζί σου Αλέξη, η στήλη είναι πιο σέξι!

Κλείσιμο

Μου λένε λοιπόν ότι ο Κ.Μ θα παρακολουθεί το θέμα εκ του σύνεγγυς αλλά η κυβέρνηση θα ακολουθήσει τη γνωστή και πεπατημένη οδό: Με σάλιο και υπομονή οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις γίνονται… γιαχνί. Δηλαδή, η τακτική είναι απλώς να αφήσουμε να κάνει τα κοκόρια καμιά εβδομάδα η αγροτιά μας, να κρατήσουμε κι εμείς τα προσχήματα να μην κλείσουν τα λιμάνια και τα τελωνεία και σιγούλια σιγούλια να πάμε για γιορτές. Μιλήσανε και με τον Χρυσοχοΐδη, που έχει τεράστια εμπειρία στο… «τράβα το σκοινί – άφησέ το λίγο λάσκα» ώστε να τελειώνουμε χωρίς πολλές εντάσεις και όλα καλά. Εδώ που τα λέμε οι αγρότες μας με επιδοτήσεις ζούνε δεκαετίες τώρα και με… ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ που όλοι έκαναν ότι δεν ήξεραν. Δεν είναι και λίγα 3,7 δισ. ευρώ ετησίως σε επιδοτήσεις. Ή όχι;Οι βουλευτές και ο ΕΛΓΑ-Η υπόθεση των αγροτικών κινητοποιήσεων βεβαίως προκαλεί εκνευρισμό στους "γαλάζιους" βουλευτές των αγροτικών περιοχών. Αρκετοί εξ αυτών που είναι προσκεκλημένοι στο αυριανό τραπέζι που κάνει ο Κ.Μ στον "Καραβίτη" για τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων ετοιμάζονται να θέσουν το ζήτημα. Το επιχείρημά τους είναι ότι δεν γίνεται η κυβέρνηση να δίνει τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί και αυτό να μην το πιστώνεται. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών βάζουν στο στόχαστρο τον ΕΛΓΑ, ο οποίος κράτησε λεφτά για εισφορές, αφού πληρώθηκαν οι επιδοτήσεις και εκτιμούν ότι θα μπορούσε να είχε δοθεί ένα τράτο, ώστε να μπουν κι άλλα χρήματα και οι αγρότες να έχουν ρευστότητα. Βεβαίως, κάποιοι στοχεύουν και προς το Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας ότι κάποιοι χειρισμοί γυρνούν μπούμερανγκ στο τέλος της μέρας.Μιλένα-Χθες είδα τη Μιλένα Αποστολάκη, υποτίθεται μία νέα γυναίκα με σύγχρονες ιδέες από τον χώρο της Κεντροαριστεράς, να… πλακώνει έναν ευγενή δημοσιογράφο (Παπαχλιμίντζος) γιατί τη ρώτησε στην TV αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων. Η φουκαριάρα αγρίεψε στην οθόνη γιατί δεν ήξερε τι να απαντήσει σε μία πολύ απλή και ξεκάθαρη ερώτηση. Ούτε ναι, είναι υπέρ ήθελε να πει, γιατί σου λέει θα γελάει ο (κανονικός) κόσμος μαζί μου, αλλά ούτε και όχι γιατί (σου λέει) θα φανώ δεξιούλα, οπότε κακό αυτό. Θλίψη, έτσι; Θα πείτε η Μιλένα σε πείραξε, εδώ η Αννούλα (Διαμαντοπούλου) η εκσυγχρονίστρια πήγε στα μπλόκα… να μιλήσει με τους αγρότες. Και ο Τσίπρας είχε πάει και είχε καβαλήσει ένα τρακτέρ και έγινε πρωθυπουργός, αλλά άλλες εποχές βέβαια.Χάρης ή Νίκος πιο αριστερός;-Τώρα βλέπω ένα μπρα ντε φερ μεταξύ του αρχηγού μας Νίκου Α. και του δημάρχου μας Χάρη για το ποιος είναι πιο αριστερός ή μάλλον ποιος μισεί περισσότερο τον Μητσοτάκη. Κοινή συνισταμένη και των δύο να «μιλήσουμε λέει με τις προοδευτικές δυνάμεις» αρκεί να πέσει ο Μητσοτάκης. Εγώ έχω μερικές απορίες, καταρχάς αν στις… Προοδευτικές Δυνάμεις συμπεριλαμβάνουν και τον Νίκο Δένδια (αρκεί να φύγει ο Κ.Μ), τουλάχιστον ο Νίκος. Και δεύτερον αν στις ίδιες Δημοκρατικές Δυνάμεις ο Χάρης εννοεί τον Τσίπρα, γιατί άλλος, Χάρη μου, δεν υπάρχει, οι Φάμελλοι οσονούπω μας τελειώνουν. Να σας υπενθυμίσω κάτι, στις εκλογές του 2023 ο Μητσοτάκης κέρδισε 41% όταν πέρασε στην κοινή γνώμη ότι θα «ενωθούν οι Δημοκρατικές Δυνάμεις και θα φτιάξουν μία κυβέρνηση – κουρελού που θα πάει τη χώρα πίσω στον αγύριστο του 2016-2019». Ε, το πάνε και τώρα φιρί φιρί να φτιάξουν κλίμα.Pierr – campaign-Συνεχίζει τις περιοδείες ο Πιερρακάκης, από Δουβλίνο στο Λονδίνο και από χθες βράδυ στη Ρώμη. Θα δει τον ομόλογό του υπουργό Οικονομικών αλλά γενικώς μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το παλεύει μεθοδικά και οργανωμένα. Στο συνέδριο, πάντως, της Morgan Stanley και του Χ.Α. στο Λονδίνο, στη συζήτηση που είχε ο ΥΠΟΙΚ με τον Στεφάν Μπουζνά, ο CEO της Euronext εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός για την ελληνική οικονομία και τις προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων. Υπογράμμισε, δε, το ρόλο που θα έχει η Euronext η οποία θα λειτουργήσει υποβοηθητικά για την ανάπτυξη των ελληνικών εισηγμένων.Τσίπρας day-Σήμερα πολύς κόσμος περιμένει την εμφάνιση του Τσίπρα στο "Παλλάς" και προφανώς θα συζητηθούν οι παρουσίες, οι απουσίες, τα πηγαδάκια κ.λπ. Την ίδια ώρα ο Κ.Μ θα είναι στο Intercontinental για το ετήσιο δείπνο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. Το κουτσομπολιό πάντως είναι στο Παλλάς και αναμένεται με αγωνία κυρίως στον χώρο της Αριστεράς, αλλά και απ’ όλους εμάς που ζούμε με τον πολιτικό χαβαλέ. Μαζί σου Αλέξη, η στήλη είναι πιο σέξι!Ανδρουλάκης και ΔΣΑ