Η χρυσή λίρα βαδίζει προς τα 1.000 ευρώ
Η χρυσή λίρα βαδίζει προς τα 1.000 ευρώ
Οι λόγοι της διαρκούς ανόδου - Συνολικά η αγορά της χρυσής λίρας στη χώρα μας, θεσμική και η μη θεσμική, πλησιάζει σε αξία τα 5 δισ. ευρώ
Η χρυσή λίρα Αγγλίας -η θρυλική gold sovereign– αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά νομίσματα στον κόσμο. Από το 1489 έως σήμερα διατηρεί τη θέση της ως σύμβολο ισχύος, σταθερότητας και βασιλικής αίγλης. Η τιμή της έχει εκτιναχθεί πάνω από τα 918 ευρώ από περίπου 600 ευρώ το 2024, καθώς μια σειρά από παράγοντες ωθούν την τιμή του χρυσού ανοδικά.
Η ελληνική αγορά και η αποτίμησή της
Στην Ελλάδα, η αγορά της χρυσής λίρας αναπτύσσεται επίσημα από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέχει περίπου το 60% του μεριδίου, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η αποτίμηση γίνεται από πραγματογνώμονες με βάση παράγοντες όπως σειρά, φθορά και ιστορική πορεία κάθε νομίσματος. Ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί πως συνολικά η αγορά της χρυσής λίρας στη χώρα μας, θεσμική και η μη θεσμική, πλησιάζει σε αξία τα 5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, η ενεργειακή μετάβαση και το κόστος της, ο πληθωρισμός, ο υπερδανεισμός των τραπεζών την περίοδο της πανδημίας, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αποδολαριοποίηση ενισχύουν τη διεθνή ζήτηση για χρυσό. Οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα αποθέματά τους από 10% σε 20%, κυρίως στην Ασία, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η ελληνική αγορά και η αποτίμησή της
Στην Ελλάδα, η αγορά της χρυσής λίρας αναπτύσσεται επίσημα από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία κατέχει περίπου το 60% του μεριδίου, ενώ το υπόλοιπο ανήκει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η αποτίμηση γίνεται από πραγματογνώμονες με βάση παράγοντες όπως σειρά, φθορά και ιστορική πορεία κάθε νομίσματος. Ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί πως συνολικά η αγορά της χρυσής λίρας στη χώρα μας, θεσμική και η μη θεσμική, πλησιάζει σε αξία τα 5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς, η ενεργειακή μετάβαση και το κόστος της, ο πληθωρισμός, ο υπερδανεισμός των τραπεζών την περίοδο της πανδημίας, οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αποδολαριοποίηση ενισχύουν τη διεθνή ζήτηση για χρυσό. Οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα αποθέματά τους από 10% σε 20%, κυρίως στην Ασία, γεγονός που δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα