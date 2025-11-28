Rebranding: Οι πολιτικοί που ήθελαν να αλλάξουν την εικόνα τους μετά από κρίσεις

Η εικόνα στην πολιτική, δεν είναι λεπτομέρεια αλλά εργαλείο ισχύος. Από τον Νίξον και τον Κλίντον, μέχρι τον Τρίτση και τον Τσίπρα, η ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα ανθρώπων που αναγκάστηκαν να ανασχεδιάσουν το προφίλ τους για να ανταποκριθούν σε μια νέα εποχή ή να επανέλθουν μετά από μια κρίση