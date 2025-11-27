Wood & Company: Γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει και το 2026 στις αγορές – Ποιες μετοχές επιλέγει

Η Wood δεν εντοπίζει υπερβολικά υψηλές αποδόσεις, αλλά βλέπει ελληνικές μετοχές που μπορούν να προσφέρουν προβλεψιμότητα, δημιουργία αξίας και συνέπεια