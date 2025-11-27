Wood & Company: Γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει και το 2026 στις αγορές – Ποιες μετοχές επιλέγει
Wood & Company: Γιατί η Ελλάδα ξεχωρίζει και το 2026 στις αγορές – Ποιες μετοχές επιλέγει
Η Wood δεν εντοπίζει υπερβολικά υψηλές αποδόσεις, αλλά βλέπει ελληνικές μετοχές που μπορούν να προσφέρουν προβλεψιμότητα, δημιουργία αξίας και συνέπεια
Σε ένα διεθνές πλαίσιο των μετοχικών αγορών που προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε γεωπολιτικές εντάσεις, εξασθενημένη ανάπτυξη και την αρχή ενός νέου κύκλου επιτοκίων, η Ελλάδα δεν εμφανίζεται ως αγορά «κυνηγιού αποδόσεων», αλλά ως αγορά σταθερότητας, όπου η μερισματική πολιτική χτίζεται πάνω σε ισχυρά θεμελιώδη και όχι πάνω σε πρόσκαιρες συγκυρίες. O τσέχικος οίκος Wood & Company τοποθετεί ξεκάθαρα τη χώρα μας μέσα στον μικρό πυρήνα των πιο αξιόπιστων αγορών της περιοχής, χάρη σε εταιρείες, που συνδυάζουν κερδοφορία, πειθαρχημένη κεφαλαιακή διαχείριση και στρατηγική συνέπεια.
Οι ελληνικές εταιρείες που προβάλλονται στο report δεν είναι οι πιο «θορυβώδεις» της περιφέρειας, αλλά είναι από τις πιο αξιόπιστες. Σε μια εποχή όπου το yield από μόνο του δεν αρκεί, η συνέπεια αποκτά μεγαλύτερη αξία από το ύψος της απόδοσης. Και η Ελλάδα –μέσα από την Aegean, τον ΟΤΕ και την Τράπεζα Κύπρου– δείχνει ότι μπορεί να υποστηρίξει αυτό το νέο αφήγημα.
Η Ελλάδα επιστρέφει ως αγορά αξιοπιστίαςΤο συνολικό αφήγημα που προκύπτει από την ανάλυση της WOOD είναι ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να κερδίζει ξανά ένα προνόμιο, που για χρόνια έμοιαζε χαμένο και το οποίο δεν είναι άλλο από την εικόνα διεθνώς ως αγοράς, που προσφέρει ποιότητα και σταθερότητα.
