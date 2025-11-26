ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 13,1 εκατ. ευρώ για πάνω από 70.000 αγρότες
Η καταβολή γίνεται με βάση το νέο μοντέλο ελέγχων - Δείτε αναλυτικά ποιες ενισχύσεις αφορά
Συνεχίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες, με βάση το νέο μοντέλο ελέγχων, ώστε κάθε ευρώ να καταβάλλεται μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους παραγωγούς.
Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 13,1 εκατομμύρια ευρώ, στους λογαριασμούς αγροτών, που είχαν υποβάλει συνολικά 70.652 αιτήσεις.
• 36.945 δικαιούχοι
• 10,159 εκατομμύρια ευρώ
Παρέμβαση Π3-711 Αντισταθμιστική ενίσχυση σε ορεινές περιοχές 2024:
• 22.228 δικαιούχοι
• 2,212 εκατ. ευρώ
Παρέμβαση Π3-712 σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 2024:
• 9.724 δικαιούχοι
• 632.000 ευρώ
Παρέμβαση Π3-713 για περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα 2024:
• 1.665 παραγωγοί
• 118.000 ευρώ
