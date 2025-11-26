Θετική «υπό ιδιαίτερα σημαντικούς όρους» η γνωμοδότηση για το νέο data center των Dromeus Capital-APTO στα Σπάτα
Θετική «υπό ιδιαίτερα σημαντικούς όρους» η γνωμοδότηση για το νέο data center των Dromeus Capital-APTO στα Σπάτα
Τι αναφέρει η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής - Το μεγάλο «αγκάθι» του θορύβου
Θετική υπό όρους, που κρίνονται ως «ιδιαίτερα σημαντικοί», είναι η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το νέο data center των Dromeus Capital-APTO που σχεδιάζεται στην περιοχή των Σπάτων και έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς και κατοίκους της περιοχής.
Από τα βασικά σημεία για τις αντιδράσεις είναι το θέμα του συνεχούς και καθημερινού θορύβου που ούτως ή άλλως προκαλούνται, γενικότερα από τις επενδύσεις σε data centers, πολύ περισσότερο δε, όπως υποστηρίζεται εν προκειμένω, όταν αυτά γειτνιάζουν με αστικές περιοχές.
Στη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που πάντως λειτουργεί γνωμοδοτικά, γίνεται εκτενής αναφορά ως προς το συγκεκριμένο θέμα, ενώ γενικότερα οι όροι που αναφέρονται κρίνονται «ως ιδιαιτέρως σημαντικοί που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ικανοποιούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής και της ελαχιστοποίησης των οχλήσεων κατά τη λειτουργία του έργου».
