Sotheby’s: Πού αγοράζουν ακίνητα Έλληνες και ξένοι εκατομμυριούχοι – Αθηναϊκή Ριβιέρα ή Τοσκάνη;
Η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα της Greece Sotheby’s International Realty δείχνει ώριμη αλλά μικρή ακόμη αγορά πολυτελούς κατοικίας, με ισχυρή ζήτηση, διεθνή ενδιαφέρον και σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης στην Ελλάδα
Την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα της ελληνικής αγοράς πολυτελούς κατοικίας με βάση πραγματικά δεδομένα συναλλαγών παρουσιάζει η Greece Sotheby’s International Realty. Η ανάλυση βασίζεται σε 250 συμμετέχοντες από τη βάση των 14.300 ενεργών επαφών της εταιρείας και επικυρώνεται από συναλλαγές ύψους €550 εκατομμυρίων.
Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αγορά που σημειώνει σημαντική πρόοδο με τιμές συγκρίσιμες των κορυφαίων μεσογειακών προορισμών, αλλά με μερίδιο μόλις 2% της συνολικής μεσογειακής αγοράς των €50 δισ.
Η έρευνα καταγράφει υψηλό ποσοστό πρόθεσης αγοράς – το 63% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι σκοπεύει να αγοράσει ακίνητο στην Ελλάδα. Ωστόσο, ένας στους δύο εξετάζει παράλληλα και άλλες μεσογειακές αγορές, κυρίως την Ιταλία (15%), τη Γαλλία (10%) και την Ισπανία (9%). Η Ελλάδα ανταγωνίζεται πλέον ώριμους διεθνείς προορισμούς σε μια απαιτητική μεσογειακή σκηνή όπου οι παράγοντες υποδομής, θεσμικού πλαισίου και περιβαλλοντικής αειφορίας διαμορφώνουν τη μακροπρόθεσμη αξία.
