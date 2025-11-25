Sotheby’s: Πού αγοράζουν ακίνητα Έλληνες και ξένοι εκατομμυριούχοι – Αθηναϊκή Ριβιέρα ή Τοσκάνη;

Η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα της Greece Sotheby’s International Realty δείχνει ώριμη αλλά μικρή ακόμη αγορά πολυτελούς κατοικίας, με ισχυρή ζήτηση, διεθνή ενδιαφέρον και σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης στην Ελλάδα