Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος φέρνει τη νέα γενιά πιο κοντά στη ναυτιλία
Με πανελλαδική καμπάνια, ενημερωτικά φυλλάδια και βίντεο στο TikTok, το ΝΕΕ ανοίγει τους ορίζοντες των νέων στον κόσμο της θάλασσας
Πρωτοβουλία που στοχεύει να φέρει τους νέους πιο κοντά στον δυναμικό κόσμο της ναυτιλίας, συνδυάζοντας παράδοση, τεχνολογία και διεθνείς προοπτικές ανέλαβε το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) με πρόεδρο τον Γιώργο Αλεξανδράτο.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο πανελλαδικής καμπάνιας, το ΝΕΕ τύπωσε και διένειμε ενημερωτικά φυλλάδια σε 345.000 μαθητές από 1.830 Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.
"Οι νέοι έχουν πλέον πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για την καριέρα του Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, όπως οι απαιτούμενες σπουδές, τα βήματα εισαγωγής στις Ακαδημίες, η επαγγελματική εξέλιξη, οι δυνατότητες και οι απολαβές, αλλά και οι ευκαιρίες που ανοίγονται σε διεθνές επίπεδο" αναφέρει ο Γιώργος Αλεξανδράτος και προσθέτει:
"Ανταποκρινόμενο στη γλώσσα των νέων, το ΝΕΕ ανέβασε δέκα βίντεο στο TikTok, παρουσιάζοντας πραγματικούς Αξιωματικούς σε γέφυρες πλοίων, μηχανοστάσια και λιμάνια ανά τον κόσμο. Μέσα από τις εμπειρίες τους, οι μαθητές μπορούν να δουν και να αισθανθούν πώς είναι η ζωή στη θάλασσα, πέρα από τα θεωρητικά δεδομένα"..
Το εγχείρημα στηρίζεται ενεργά από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και από φορείς όπως η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
Σε ανακοίνωση του το ΝΕΕ τονίζει ότι η ναυτική εκπαίδευση και η ενημέρωση της νέας γενιάς αποτελούν πλέον κεντρική προτεραιότητα:
«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη νέα γενιά. Αρκεί να της δείξουμε όλους τους δρόμους πάνω στον χάρτη. Η νέα γενιά θα επιλέξει τον δικό της δρόμο, με πυξίδα τη γνώση και το μέλλον της».
Η δράση δεν σταματά εδώ: το Ναυτικό Επιμελητήριο ήδη σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να παραμείνουν ανοιχτές οι πόρτες και οι ορίζοντες για τους νέους και να διατηρηθεί ζωντανή η σύνδεση της χώρας με τον κόσμο της ναυτιλίας.
