Ο κακός χαμός του Αλέξη, τα τσουρομαδήματα με τον Κασσελάκη, ο Ζέρβας-Πάνος και το ασανσέρ, το πάρτι στο Μ.Μ, έρχονται εξαγορές από Κωτσόβολο και Credia

Προϊόν σκληρής και μεθοδικής εργασίας πολλών δημοσιογράφων και τεχνικών όλο το Σαββατοκύριακο. Αλίμονο αν δεν τιμούσαμε τον άνθρωπο που… παρασυρόμενος, κατά τα λεγόμενά του από τον Μητσοτάκη, μας τίμησε κι αυτός μέσα στην οργή της πενταετούς θητείας του. Αλλά περασμένα αυτά, εμείς καταγράψαμε την εκδοχή του και φυσικά… σιγά μην δεν το κάναμε. Όπως προβλέψαμε από χθες, η Ιθάκη διαβάστηκε τρελά, πουλάει τρελά και ανάβει φωτιές, που λέει και το λαϊκό άσμα.Do's and Don'ts-Γράφω εντυπώσεις της πιάτσας, πολιτικής και δημοσιογραφικής, έτσι ελεύθερα, από το βιβλίο. Καταρχάς, γενική εντύπωση έκανε, όπως σας είπα, ότι ο Τσίπρας στο βιβλίο του δεν απολογείται, ούτε μετανιώνει για τίποτα από όλα όσα έκανε ο ίδιος, ούτε μια συγγνώμη σε 700 σελίδες, λέει ο εκπρόσωπος Μαρινάκης. Αλλά βέβαια, βρίσκω πετυχημένο το λιτό σχόλιο του Άδωνι ότι «έρχεται να μας πει ότι όσους επέλεξε είναι άχρηστοι και θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός». Δεν μου έκανε εντύπωση ότι τον διαψεύδει ο Βαρουφάκης και τον βρίζει η Ζωίτσα και ο Λαφαζάνης. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι τον λέει ψεύτη ο Όθωνας, ότι πρότεινε στην αείμνηστη Φώφη να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Μου έκανε εντύπωση ότι περιμένει να πιστέψουμε ότι ο Καμμένος έγινε δυο φορές συγκυβερνήτης και υπουργός του γιατί την πρώτη ανέβηκε με το ασανσέρ στην Κουμουνδούρου και πρόλαβε τον Θεοδωράκη που πήγε με τα πόδια και τη δεύτερη ο Πάνος-Ζέρβας πρόλαβε κι ανέβηκε στο παλκοσένικο του Ζαππείου και έκανε πρώτος hands up (ποιος δεν θυμάται τις ιδρωμένες μασχάλες…) με τον Αλέξη-Βελουχιώτη. Μου έκανε επίσης εντύπωση πως διηγείται ότι στο πρωινό εκείνο ξύπνημά του στις 6 το πρωί τη μοιραία ημέρα στο Μάτι, φύσαγε δαιμονισμένος δυτικός άνεμος. Παρεμπιπτόντως, μου είπαν ότι αυτό το σχολίασε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, γιατί εκείνο το πρωί γυρνούσε από την Τήνο με φουσκωτό «και είχε την απόλυτη μπουνάτσα». Δεν μου έκανε εντύπωση διόλου ότι στο βιβλίο του αποθεώνει την Ντόρα αντιθέτως με τον Κυριάκο που τον κατηγορεί για όλα. Ε, αυτό, μπαμ κάνει ρε παιδιά το γιατί, ο άνθρωπος με αυτόν που τον κέρδισε τόσες φορές έχει θέμα. Καμία εντύπωση δεν μου έκανε και η απάντηση του Πολάκη γιατί πιστεύω ότι ο Πολάκης είναι συνεπέστατος στις θέσεις του, αυτός ήταν πάντα. Τελειώνω, για την ώρα, με το δεν μου έκανε εντύπωση το ξεκατίνιασμα του Αλέξη στον Κασσελάκη και τανάπαλιν, με το περιστατικό στο σπίτι του και τον διάλογο Μπέτυς-Tayler γιατί στα… οικογενειακά ξεπατώματα οι άνθρωποι της Αριστεράς είναι ειδικοί.Αντιδράσεις Μ.Μ-Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το πρώτο πράγμα που έκανα χθες είναι να πάρω τηλέφωνο στους απέναντι του Τσίπρα και να ρωτήσω τι γίνεται. Δεν υπερβάλλω αλλά ειλικρινά οι άνθρωποι, προεξάρχοντος του Κ.Μ, δεν έκρυβαν τη χαρά τους, σου λέει εδώ είμαστε, Αλέξης is back, ακριβώς ο ίδιος όπως τον ζήσαμε και τον αγαπήσαμε.Εις μνήμην Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη-Πέρυσι τέτοιες ημέρες έφυγε από τη ζωή ο κορυφαίος Έλληνας επιχειρηματίας Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης. Η οικογένειά του σήμερα διοργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Πατριάρχη της, στην οποία θα παραστούν προσωπικότητες και φίλοι από όλο το πολιτικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό φάσμα της χώρας. Στην εκδήλωση θα παραστεί και ο πρωθυπουργός.Μητσοτάκης-Τασούλας-Να σας πω και δύο παρασκήνια από τη χθεσινή κατ' ιδίαν συνάντηση του Κ.Μ με τον Τασούλα. Μου λένε ότι δεν κουβέντιασαν καθόλου το θέμα για το αν ο Πρόεδρος πρέπει ή όχι να επεμβαίνει και αρμοδίως διαμηνύεται ότι θεωρείται λήξαν. Άλλωστε και ο Κ.Μ ποτέ δεν μετέφερε οποιαδήποτε ενόχληση, ούτε στις ιδιωτικές επικοινωνίες του με τον Πρόεδρο. Κατά τα άλλα, μόλις έφυγαν οι κάμερες η κουβέντα επικεντρώθηκε στην Ήπειρο. Ο Κ.Μ ήθελε να μάθει τι λένε οι τοπικοί παράγοντες και ποια χωριά επλήγησαν περισσότερο από τις βροχοπτώσεις.Η VDL στην Αθήνα-Υψηλές αφίξεις θα έχουμε στο τέλος της εβδομάδας στα μέρη μας, καθώς μαθαίνω ότι έρχεται η πρόεδρος της Κομισιόν, η VDL, για κάποια εγκαίνια και βεβαίως θα συναντηθεί και με τον Κ.Μ. Σημειωτέον, με το πρόγραμμα και τον κακό χαμό των ημερών για την Ουκρανία, αντιλαμβάνομαι ότι και το πρόγραμμα όλων των ηγετών είναι ευμετάβλητο. Άλλωστε, όλοι περιμένουν να δουν αν θα βγει λευκός καπνός.